İkitelli'deki patlama anını bir işçi soL'a anlattı: 'CNG tankı patlamış'

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Esenler Sanayi Sitesi 1. Blok'ta araç tamir-bakımı yapılan bir işyerinde sabah saatlerinde meydana gelen patlama sonucu, 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. soL'a konuşan bir işçi olay anlarını anlattı, CNG tankının patladığını söyledi.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu ve ameliyata alındığı öğrenildi. Patlamada hayatını kaybeden Fatih Ö.'nün cenazesi olay yerindeki çalışmaların ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay yerinden görüntüler:

Olay yeri inceleme ve itfaiye ekipleri, patlamanın yaşandığı işyerinin yakınındaki 2 binanın çatısına çıkarak inceleme yaptı.

İtfaiye ekipleri çalışmalarını tamamlamasının ardından olay yerinden ayrılırken, polis ekiplerinin incelemesi devam ediyor.

Öte yandan iş yerindeki patlamanın etkisi, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, patlamanın ardından iş yerindeki oksijen tüpünün yola savrulması yer alıyor.

Patlama anını anlattı: 'Bir işçinin bacağı koptu, CNG tankı patlamış'

Patlamanın olduğu sanayi sitesinde çalışan bir işçi soL'a o anları anlattı. Sabah saat 10.00 sıralarında birden büyük bir patlamanın olduğunu belirterek "Koşarak gittik. Baktığımızda yerde insanlar yatıyordu. Bir kişinin bacağı galiba koptu. Bir kişi paramparça oldu. Bir kişi de yerde yatıyordu. Sonra sağlık ekipleri, itfaiye geldi, müdahele ettiler. Otobüslerin üzerindeki CNG tankı patlamış" dedi.

Öte yandan AA'nin haberine göre iş yerinin sahibi Mehmet Naci Kayıt, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, otobüs karoser bakım, kaporta ve boya üzerine çalıştıklarını belirterek, hurdaya atılan yanık bir arabanın 5-6 yıldır durduğunu, araçtaki tüpleri satın almak için gelen hurdacının tüpü kestiği sırada sıkışan gazın patladığını iddia etti.

Patlamada 15-16 yıldır yanında çalışan ustanın yaşamını yitirdiğini anlatan Kayıt, hurdacı ile 2 işçinin yaralandığını dile getirdi.

Valilik açıklaması

İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, saat 10.00 sıralarında Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Esenler Sanayi Sitesi 1. Blok'ta araç tamir-bakımı yapılan bir iş yerinde patlama meydana geldiği hatırlatıldı.

Olay yerine ivedilikle itfaiye, güvenlik, sağlık ve AFAD ekiplerinin sevk edildiği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Alınan ilk bilgilere göre, olayda maalesef 1 iş yeri çalışanı hayatını kaybetmiş, 3 işçi yaralanmıştır. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerimizce Çam ve Sakura Şehir Hastanesine sevk edilmiş olup ekiplerimizin olay yerindeki çalışmaları devam etmektedir. Olayda hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Konuya ilişkin tahkikat başlatılmıştır."

Soruşturma başlatıldı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada, "ilk belirlemelere göre oksijen tüpünden kaynaklı olduğu düşünülen patlamada" bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği, yaralanan 3 kişinin de hastanede tedavilerinin sürdüğü aktarıldı.

Açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmış olup soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle devam etmektedir." bilgisi paylaşıldı.