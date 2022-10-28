İkitelli Esenler Sanayi Sitesi'nde patlama: 1 ölü, 3 yaralı

İstanbul'da İkitelli Esenler Sanayi Sitesi'ndeki bir işyerinde patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken ilk belirlemelere göre 1 işçi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Patlamanın nedeni henüz kesin olarak belirlenemezken tüp kaynaklı olabileceği üzerinde durulduğu belirtildi.

İstanbul Valiliği patlamayla ilgili açıklama yaptı. Valilik açıklaması şöyle:

"Bugün saat 10.00 sıralarında Başakşehir İlçemiz İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Esenler Sanayi Sitesi 1. Blokta araç tamir-bakımı yapılan bir işyerinde patlama meydana gelmiştir. Olay yerine ivedilikle itfaiye, güvenlik, sağlık ve AFAD ekiplerimiz sevk edilmiştir. Alınan ilk bilgilere göre, olayda maalesef (1) işyeri çalışanı hayatını kaybetmiş, (3) işçi yaralanmıştır. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerimizce Çam ve Sakura Şehir Hastanesine sevk edilmiş olup, ekiplerimizin olay yerindeki çalışmaları devam etmektedir. Olayda hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Konuya ilişkin tahkikat başlatılmıştır."

