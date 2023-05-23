Pazarlık iddialarını reddetmişti: İttifak ortağı Oğan'ın kadro hesabı açıkladı

Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunun ardından dağıldığını ilan eden Ata İttifakı'nın paydaşlarından Adalet Partisi (AP) Genel Başkanı Vecdet Öz, Sinan Oğan'ın makam için Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı aldığını söyledi.

Partisi, Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararı alan Öz, Oğan ile aralarında geçen konuşmayı Cumhuriyet'e şöyle aktardı:

"Ben sebebini sordum. Bana 'Hocam, yüzde 49 buçuk aldı Ak Parti. Biz destek verirsek seçilme ihtimali yüksek. Bizim oylarımızdan az bir bölümü bile onların tekrar iktidara gelmesini sağlayacak. Orada yönetim kadrosunda da olabiliriz, yönetim içinde de olabiliriz' dedi. Ben de 'Biz Ak Parti karşıtlığı üzerinden siyaset yapıyoruz. Biz muhalefetiz. Bir makam veriyor diye mi tercih edeceğiz? Benim siyasi ahlakıma uygun değil' dedim."

'15 günde ne değişti?'

Sinan Oğan'a Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı nedeniyle tepki gösteren Öz, "Sinan Oğan Bey geçmişte 'HÜDA PAR ile bir ülkücü seçmeni aynı sandığa kessen götüremezsin' dedi. 15 gün sonra ne değişti? Gaffar Okkan'ın, Konca Kuriş'in kemikleri sızlamaz mı? Sinan Oğan nasıl bunun hesabını verecek?" diye sordu.

Makam hesabı yaparak yola çıkmadıklarını belirten Öz, "Siyaset ilkeli yapılmak zorunda, etik olmak zorunda. Ülkenin geldiği durum böyle ilkesiz siyaset yüzündendir" dedi.

'Sinan Oğan'ın kararını Aliyev etkiledi' iddiası

Elinde bir belge olmadığı için "Sinan Oğan'ı Erdoğan'ı desteklemeye Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev itti" iddiasıyla ilgili yorum yapmak istemeyen Öz, şu ifadeleri kullandı:

"Oğan'a 'Sizi ilkeli duruşunuzdan ilkesiz pozisyona geçiren nedir? Türk milletçiliğinden, Atatürkçülükten mi vazgeçtiniz? Üzerinizde baskı mı var?' diye sormak lazım. Eğer korktuğunuz bir şey varsa siyaset yapmayın. Siyaset korkmadan yapılacak, onurluca yapılacak bir vazifedir. Böyle onursuzca yapılamaz."