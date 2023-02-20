Pazarcık'taki 'çocuk dostu alan'da Eylem Şafak Aydın Kitaplığı kuruldu

İki büyük depremin merkezlerinden Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bağışlanan 70 metrekarelik bir çadır ile 'çocuk dostu alan' kurulmuştu.

Çadıra çocuklar için yeni bir kitaplık kurulurken, kitaplığın adına tiyatro sanatçısı ve yazarımız Orhan Aydın'ın depremde yaşamını yitiren kızı anısına "Eylem Şafak Aydın Kitaplığı" adı verildi.

Kitaplık için ülkenin çeşitli yerlerinden kitaplar gönderildi.

Alanda çeşitli oyunlar ve aktiviteler yapılıyor

Pazarcık'ta depremin ikincisi haftasından itibaren her öğlen 13.00-15.00 arası depremzede çocuklara "rekreatif faaliyetlerle" destek olunuyordu.

Bağışlanan 70 metrekarelik bir çadır ile bu alan "çocuk dostu alan" haline getirildi.

Her öğlen 13.00-15.00 arasında bölgede yaşayan çocuklara çeşitli oyunlar ve aktiviteler sunulan 'çocuk dostu alan'da faaliyetleri bölgeye gelen eğitim emekçileri planlıyor.

Bölgedeki velilerden ve çocuklardan olumlu tepki alan ve katılımın her gün arttığı etkinliklerde depremin tüm zorluklarına rağmen yüzler gülüyor.

Bölgeye bir de Dersim Belediyesi ve Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun öncülüğünde bir çocuk parkı inşa etmişti.

Tiyatro sanatçısı ve yazarımız Orhan Aydın'ın oyuncu yönetmen olan kızı Eylem Şafak Aydın Yetiş, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Hatay'da yıkılan bir binada enkaz altında kalmış ve yetersiz müdahale nedeniyle yaşamını yitirmişti.

'Çocuk dostu alan'daki çalışmalar, bundan sonra Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilen eğitimciler tarafından devam ettirilecek. Bugüne kadarki çabaları çok değerli bulduklarını söyleyen ve bu zor günlerde afetzede çocuklar için böyle bir alan kuranlara çok teşekkür eden yetkililer, bundan sonra çocuklar için yaş gruplarına göre etkinliklere devam edileceğini, okul öncesi için ek bir çadırda daha etkinliklerin planlanacağını söylediler.