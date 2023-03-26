Pazarcık'ta molozlar dere yataklarına dökülüyor

Kahramanmaraş'ın Pazarcık İlçesi'ne bağlı Şahintepe Köyü'nde halk molozların köye yakın yerlere ve dere yataklarına dökülmesine tepki gösterdi. Köylüler enkazların ve molozların köye dökülmesinden dolayı sağlık sorunları ve sıkıntılar yaşadıklarını ifade ederken şirketlerin daha az mazot yakmak adına köye yakın yerlere molozları döktüklerini iddia etti.

'Molozların buradan kaldırılması için elimizden geleni yapacağız'

Molozların köye ve dere yataklarına dökülmesine karşı çıkan köylüler yaşadıkları sağlık sorunlarına yapılan hafriyat çalışmalarını sebep gösterdi. Konuya dair soL Haber'e konuşan köylüler "Bu molozların buradan kaldırılması için elimizden geleni yapacağız. Gerekirse büyük bir grev yapıp bunu engelleyeceğiz. Daha önce nasıl SANKO firmasının buradaki kömür faaliyetlerini engellediysek bunu da engelleriz. Çocuklarımız şu an hasta. Vücudu su topladı kaşıntılar başladı. Maskemiz yok içme suyumuz yok. Maskeleri bile az önce bulduk" dedi.

Yaşanan sorunlara tepki gösteren köylüler yetkililerden çözüm beklerken sürecin de takipçisi olacaklarını ifade ettiler.