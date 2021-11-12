Patronun tacizine uğrayan stajyer dava açtı: 'Susmuyoruz'

Hukuk fakültesi öğrencisi Arzu Sena Topuz'un çalışmak için girdiği hukuk bürosunda patron avukat S.K. tarafından tacize uğramasının ardından açtığı davanın ilk duruşması 28 Mayıs’ta görülmüştü.

Topuz, geçtiğimiz günlerde Twitter’dan yaptığı çağrı ile herkesi davasında desteğe ve dayanışmaya çağırmıştı. Sanığın savunmasının üç saat kadar sürmesi ve tanıkların dinlenememesi sebebiyle tanıkların dinlenmesi için ertelenen davanın ikinci duruşması bugün görüldü.

İstanbul Anadolu Adliyesi’nde görülen duruşmada tanıklar dinlenmeye devam etti. Bir sonraki duruşma 11 Şubat 2021'de görülecek.

Duruşma sonrası Patronların Ensesindeyiz Stajyer Avukat ve Çalışan Hukuk Öğrencileri Dayanışma Ağı ve Kadın Dayanışma Komiteleri’nin yaptığı basın açıklamasında ‘Patron avukat nüfusunun boyun eğmeyen bir kadın karşısında sökmediğini görecek’ denildi.

Gönüllü olarak çalıştığı hukuk bürosunda patron avukatı S.K. tarafından tacize uğrayan Arzu Sena Topuz süreci mahkemeye taşımış, basit cinsel saldırı suçundan S.K.’ya dava açmıştı.