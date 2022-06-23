Patronun sendikalı Amana Foods işçilerine açtığı dava işçilerin lehine sonuçlandı

2020 yılı Kasım ayında Çayırova'da bulunan Amana Foods işçileri Türk-İş'e bağlı Koop-İş'te örgütlendiler.

Yetki tespit belgesi geldikten sonra işten çıkarmalara başlayan patron, süreci uzatmak için iş kolu itiraz davası açmıştı.

Göçmen emekçilerin yoğunlukta olduğu Amana Foods işçileri bu süreçte patronun türlü saldırılarına karşı göğüs gerdiler. İşten atmalar, ücretsiz izinler devam etti.

1,5 seneye yakın süren dava dün işçiler lehine sonuçlandı. Mahkeme davanın reddine karar verdi.

'Mücadelede kararlıyız'

Görüşlerine başvurduğumuz Amana Foods işçileri, dava sonucundan memnun olduklarını mücadelenin devam edeceğini ve sendikayı fabrikaya mutlaka sokacaklarını belirtti.

İşçiler, bundan sonraki sürece ilişkin "Patrona mesajımız açıktır. Sendikamızı tanıyıp , toplu sözleşme için masaya oturmalıdır. Artık dönüşü yok, mücadelede kararlıyız" diye konuştu.