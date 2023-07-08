Patronu tarafından tacize uğrayan 19 yaşındaki kadın intihar girişiminde bulundu

Konya’nın Seydişehir ilçesinde, 28 Haziran günü, 19 yaşındaki E.G.T. intihar girişiminde bulundu. Beşinci kattan atlayarak yaşamına son vermek isteyen kadının, eski patronunun sistematik taciz ve fiziksel şiddetine dayanamayarak intihar ettiği ortaya çıktı.

Cumhuriyet'ten İrem Karataş'ın haberine göre, üniversiteye gitmeye hazırlanan E.G.T., Kurban Bayramı'ndan birkaç hafta önce İbrahim Gökay Ganioğlu adlı kişinin sahibi olduğu Gökay Gayrimenkul Şirketi'nde sekreterlik yapmak üzere işe girdi. İddialara göre, patronunun kendisini taciz etmesi üzerine E.G.T., işten ayrıldı, ancak taciz son bulmadı.

Yaşadıklarını arkadaşlarına anlatan E.G.T., şikâyetçi olmaya karar verdi. Ailesine yalnızca darbedildiğini ancak taciz edilmediğini söyleyen E.G.T. polise iddiaya göre "Ailem ifademi görebilir mi?" diye sordu. Polisin "Evet" yanıtı üzerine şikâyetçi olmaktan vazgeçen kadın, bir binanın beşinci katından kendini atarak intihar girişiminde bulundu.

Olayın ardından Cumhuriyet’e konuşan E.G.T.’nin babası O.T., kızının başına gelenlere ilişkin şunları söyledi:

“Kızım korkusundan bize söyleyememiş. Üniversiteye hazırlanıyordu. Patronunun niyetinin kötü olduğunu anlayınca ayrılmış. Ganioğlu kızıma ‘Seni de aileni de yok ederim. Emniyetle aram iyi, kimse bir şey yapmaz’demiş. Kendisi Kaymakam ile de tanışıyor. Bu adamın önceden de vukuatlı olduğunu duyardık. Doktor 'Her şeye hazırlıklı olun' dedi ama ümidimizi kesmiyoruz. Kızıma bunu yapan kişinin cezalandırılmasını istiyorum.”

İntihar girişiminin ardından önce Seydişehir'de bir hastaneye kaldırıldı. Ardından Konya Necmettin Erbakan Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilen E.G.T.'nin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Kızlarının başına gelenleri öğrenen aile ise, emniyete giderek şikâyetçi oldu. Emniyete delil olarak, kadının arabada darbedildiği sırada yırtılan tişörtü ve kopan saçlarının bulunduğu toka sunuldu. Alınan darp raporunda E.G.T.’nin dudak altında, başında ve vücudunun diğer bölgelerinde yaralanmalar olduğu anlaşıldı.