Patronların keyfi yerinde: Gelir ve damga vergilerinin kaldırılması memnuniyet verici

Patronlar, yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından damga ve gelir vergilerinin kaldırılmasını "memnuniyetle" karşıladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD), Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve Ankara Ticaret Odası (ATO) temsilcileri, 2022 yılında uygulanacak net 4 bin 253,4 TL’lik asgari ücret tutarı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

TOBB tarafından yapılan değerlendirmede “İlave tedbirlerin alınmasını bekliyoruz" denilirken, TOBB adına konuşan Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu, “Taleplerimiz arasında yer alan, tüm çalışanların ücretlerinden asgari ücrete tekabül eden kısmının gelir ve damga vergisinden muaf tutulması olumlu olmuştur. Ülkemizin üretim gücünün korunması için ilave tedbirlerin alınmasını bekliyoruz” ifadesini kullandı.

‘Hepimiz aynı geminin yolcularıyız’

TİSK, yaptığı açıklamada, “Biliyoruz ki hepimiz aynı geminin yolcularıyız. Çalışan olmadan işveren olmaz. İşveren olmadan çalışan olmaz. Devlet olmadan hiçbiri olmaz” diyerek vergi muafiyetinin 15 milyon kişiye pozitif etkisi olduğunu iddia etti.

TURKONFED, asgari ücrete yıl içerisinde yeniden bir ayarlama gerekilebileceğinin altını çizerken, MÜSİAD, patronun yükünün azaltılmasının memnuniyet verici olduğuna değindi.

Diğer patron örgütleri de yeni asgari ücretin “iki paydaşın da çıkarlarını gözettiğini” öne sürerken, Ankara ve İstanbul Ticaret Odaları, rakamın beklentilere cevap verdiğini ve hakkaniyetli bir vergileme oluşturulacağını düşündüklerini ifade etti. (ANKA)