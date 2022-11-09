Patronların Ensesindeyiz'den Yunanistan'daki grevle dayanışma mesajı

Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı, bugün Yunanistan'da on binlerce işçinin başlattığı genel grev için dayanışma videosu yayımladı.

Patronların Ensesindeyiz'in sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Yoksulluğa ve hayat pahalılığına karşı genel greve çıkan Yunanistan işçi sınıfına ve sınıfın öncüsü PAME'ye selam olsun!" denilerek, greve destek verildi.

Patronların Ensesindeyiz Genel Koordinatörü Selahattin Kural, "Yunanistan'da greve çıkan işçilerle ve grevi örgütleyen PAME'li yoldaşlarımızla dayanışma duygularımızı paylaşıyoruz. Eşitsizliklerin ve yoksulluğun nedeni olan bu sömürü düzeni, Türkiye ve Yunanistan'da işçi sınıfının mücadelesiyle yıkılacak. Zenginliklerin patronlar için değil, tüm işçiler için kullanıldığı bir dünya işçi sınıfının elinde kurulacak. Türkiye'den sınıf kardeşleri Yunanistan'daki işçilerle dayanışıyor. Yaşasın işçi sınıfı mücadelesi" dedi.