Patronların Ensesindeyiz’den Rönesans şantiyesindeki iş cinayetine tepki: Sorumlular hesap vermeli

Patronların Ensesindeyiz (PE) İnşaat ve Kule Vinç İşçileri Dayanışma Ağı, Ankara Yeni Adalet Sarayı şantiyesinde çalışan bir kalıp ustasının yaşamını yitirmesine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Rönesans Holding’e bağlı şantiyede çalışan işçinin, alınmayan iş güvenliği önlemleri nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

‘Bu bir kaza değil, iş cinayeti’

PE açıklamasında, işçinin şantiyede meydana gelen olay sonucu ağır yaralandığı, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadığı ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bu yaşanan bir ‘kaza’ değil, açık bir iş cinayetidir! Rönesans Holding patronları sorumlu ve suçludur!

Rönesans Holding’in kamu ihaleleriyle büyüdüğüne dikkat çekilen açıklamada, şirketin şantiyelerinin işçiler açısından ölüm riski taşıyan alanlara dönüştüğü vurgulandı.

‘İnşaatın fıtratında ölüm yok’

PE açıklamasında, “Milyar dolarlık ihaleleri ceplerine indiriyorlar fakat daha fazla kâr elde edeceğim diye gerekli iş güvenliği önlemlerini almıyorlar” denildi. “Bir inşaat işçisi arkadaşımızı daha işte bu holding düzeni yüzünden kaybettik” ifadeleri kullanıldı.

PE, iş cinayetlerinin normalleştirilmesine izin vermeyeceklerini belirterek, “İnşaatın fıtratında ölüm yok. Şantiyelerde kader değil, sömürü düzeni öldürüyor” dedi.

‘Rönesans patronlarının ensesindeyiz’

Patronların Ensesindeyiz, yaşamını yitiren işçinin ailesinin ve çalışma arkadaşlarının yanında olacaklarını belirtti.

Açıklamada, “Bu iş cinayetinin üzerinin kapatılmasına izin vermeyeceğiz. Rönesans patronlarının ensesindeyiz. Sorumlular hakkında gerekli işlemler yapılana kadar sürecin takipçisi olacağız” denildi.