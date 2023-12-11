Patronların Ensesindeyiz'den eylem: 'Yunus Emrelerin, Aydoğduların hesabını sorma zamanı'

Patronların Ensesindeyiz, İstanbul Fatih'te Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud'in aracıyla çarparak ölümüne neden olduğu motosikletli kurye Yunus Emre Göçer ve motokurye cinayetlerine ilişkin eylem gerçekleştirdi.

"Yunus Emre Göçer cinayetinin kanı siyasilerin elindedir. Hesabını sormak için buluşuyoruz" çağrısıyla gerçekleştirilen eylem için saat 20.30'da İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki Bahariye Caddesi'nde buluşuldu.

"Boyun eğme, emeğine sahip çık", "Patronların ensesindeyiz" gibi sloganların atıldığı eylemde, Patronların Ensesindeyiz Genel Koordinatörü Neslihan Eroğlu basın açıklamasında bulundu.

'Yunus Emrelerin, Aydoğduların hesabını sorma zamanı'

Eroğlu'nun açıklaması şöyle:

"Bugün Yunus Emre cinayetinin hesabını sormak için bir araya geldik. Bize Yunus Emre'nin suçlu olduğunu söylediler, iki çocuğuyla yalnız kalan eşine ise Yunus Emre için intihar etti deme cüretini gösterdiler. Hep böyle yapmıyorlar mı zaten? Bir inşaat işçisi ölüyor, ‘Neden kemerini takamdı?’ diyorlar. Bir maden kazası oluyor, ‘İşin fıtratında var’ diyorlar. Yeter ki onlar kendi sorumluluklarını kabul etmesin.

Hükümet ve patronlar bir yandan Afrika kıtasında inşaat patronlarıyla el ele girmiş yeni yatırımlar yaparken, bir yandan Somali Devlet Başkanı’nın oğlunu koruyorlar. Suçu ortada olan bir suçlunun ise göz göre göre kaçmasına izin verdiler. Yine zengin ve patronlar korunurken, emekçilerin yaşayamayacakları bir düzeni reva gördüler.

Bizim Yunus Emre için buluştuğumuz bugünün bir önceki gecesinde Aydoğdu isimli Yemeksepeti kuryesi arkadaşımız da iş cinayetinde hayatını kaybetti. Üstelik herhangi bir şekilde haberlerde dahi yer bulmadı.

Dostlar artık dur deme zamanı geldi. Yunus Emrelerin, Aydoğduların hesabını sorma zamanı. Bir inşaat işçisinin, bir maden işçisinin ya da bir motokuryenin emekçisi arkadaşımızın daha ölmemesi için örgütlenelim, birlikte mücadele edelim ve onlara gücümüzü hep birlikte gösterelim."

PE Genel Koordinatörü Neslihan Eroğlu

'Biz az değiliz ama birlik beraberliğe ulaşmamız lazım'

Eylemin ardından soL'a konuşan motokuryeler, söz konusu ölümlerin kaza değil cinayet olduğunu vurguladı. Bir motokurye "Kuryeleri görmezden geliyorlar. Bizi fark etsinler, başka bir şey istemiyoruz" derken, başka bir motokurye ise "Şirketlerin uyguladığı politikalar nedeniyle sıkıntı içerisindeyiz. Kuryeler ekmek parası için trafikte sahipsiz şekilde canını ortaya koyuyor. Ancak hiç bir çözüme ulaşamıyoruz" dedi.

Artık hiçbir şekilde devletten ya da yetkililerden bir beklentileri kalamdığını vurgulayan başka bir motokurye ise, "Bizim artık kuryeler arasında organize olmamız lazım. Biz az değiliz, çok fazlayız ama birlik beraberliğe ulaşmamız lazım. Artık kendimiz mücadele etmek zorundayız, ancak bu şekilde sonuca ulaşabileceğimizi düşünüyorum" dedi.

Şirketlerin özellikle fırtınalı veya yağmurlu günlerde prim vererek kuryeleri çalıştırmayı hedeflediğini aktaran bir motokurye, yaşadıkalrını şöyle anlattı:

"Hükümet şu ana kadar fırtınalı günlerde çalışılmayacağına dair bir şey demedi. Biz de zorunlu olarak o havalarda çalıştık. Hatta şirketler bu tür durumlarda çalışıldığında prim verileceğini söyledi. İnsanlar da mecburen gidip çalışıyorlar. Çünkü ihtiyaçları var, kirada oturuyorlar. O hava durumunda kaç arkadaşımız yaralandı. Ben bile düştüm, 4 saat zor çalıştım. Hatta iki defa eve gidip yağmurluk değiştirdim. Böyleyken primi verse ne olur vermese ne olur?"

📢#Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu motokurye arkadaşımız #YunusEmreGöçer’i katletti!



Katil kaçtı, AKP’nin Somali’de kurduğu ekonomik faaliyetler sürüyor.



Yunus Emre’nin hesabını sormak için bu düzeni yok etmemiz lazım!#YunusEmreGöçerİçinAdalet pic.twitter.com/hyY7Fe3848 — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) December 11, 2023

Ne olmuştu?

Motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olan ve 2 Aralık'ta kaçtığı anlaşılan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Göçer’e çarpan ve kazadan sonra olay yerinden kaçan Mohamud iddiaya göre polis tutanağında “motokurye hatalı gösterildiği” için karakoldaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Ancak konuya ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda Somali cumhurbaşkanının oğlu Mohamud, “asli kusurlu” bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mohamud hakkında yakalama kararı verse de şüphelinin 2 Aralık’ta yurt dışına kaçtığı ortaya çıktı.