Patronların Ensesindeyiz Ağı'ndan 8 Mart açıklaması: Eşit ve özgür bir ülkeyi hep birlikte kuracağız

Patronların Ensesindeyiz Ağı, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Bu sene 8 Mart’ta mücadelemiz öfkemizle büyüyor ve bir daha enkaz altında kalmamak için eşit ve özgür bir ülkeyi hep birlikte kuracağımıza dair yurttaş sözü veriyoruz!" denildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

Bir daha enkaz altında kalmamak için emeğin ülkesini kuracağız!

Yaşasın 8 Mart!

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününü bu sene on binlerce yurttaşımızın hayatını kaybettiği depremin acısıyla kutluyoruz.

Bir taraftan yaşadığımız depremin yaralarını dayanışmayla sarmaya çalışırken, bir taraftan bu felaketin sorumlularına olan öfkemizi örgütlü hale getiriyoruz. Sadece çürük binaların değil, tüm düzenin bir enkaza dönüşmüş olduğunu bilerek, bir mücadele gününe giriyoruz.

Depremi bile fırsata çevirmiş olan patronlar ve onların siyasi temsilcilerinin, OHAL kapsamında çıkarttıkları yasalarda, evsiz kalmış, yakınlarını kaybetmiş, arama kurtarma faaliyetlerine katılmış işçileri nasıl daha fazla sömüreceklerinin hesabına düştüklerini unutmayacağız. Deprem ülkesi olduğumuz gerçeğine ve konunun uzmanlarının gerekli uyarıları yapmalarına, yeterli önlem alınmadığının defalarca hatırlatılmasına rağmen emekçilerinin hayatlarının nasıl hiçe sayıldığını unutmayacağız.

Bizler işçiyiz… Eğitimden sağlığa, fabrikalardan hizmet sektörüne bu ülkenin değerlerini yaratanlarız. Depremde Miami’den tatil fotoğrafı paylaşan ikiyüzlü patronların tersine, deprem bölgelerinde dayanışmaya ve yaralarımızı sarmaya devam ediyoruz.

Acılı ve öfkeliyiz!

Biliyoruz ki, ortada kutlanacak bir gün yok, aksine patronların egemen olduğu bu sömürücü düzeni yıkmak için mücadeleyi büyüteceğimiz bir gün var.

Bu sene 8 Mart’ta mücadelemiz öfkemizle büyüyor ve bir daha enkaz altında kalmamak için eşit ve özgür bir ülkeyi hep birlikte kuracağımıza dair yurttaş sözü veriyoruz!

Dünya Emekçi Kadınlar günü kutlu olsun…

Patronların Ensesindeyiz Ağı

📌Yaşasın #8Mart!



Bu sene 8 Mart’ta mücadelemiz öfkemizle büyüyor ve bir daha enkaz altında kalmamak için eşit ve özgür bir ülkeyi hep birlikte kuracağımıza dair yurttaş sözü veriyoruz! ✊🏻#8MartDunyaEmekciKadinlarGunu



👇🏻https://t.co/toClFM0Nkx pic.twitter.com/7qtbUiSw6i — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) March 8, 2023

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