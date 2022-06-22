Patronların asgari ücrete zam şartı belli oldu

Asgari ücretin açlık sınırının altında kalması sonrası zam tartışmaları sürüyor.

Dünya gazetesi yazarı Osman Arolat, "Temmuz’da asgari ücret zammı ne olabilir?" başlıklı bir yazı kaleme alırken, patronların talebine ilişkin "İşveren kesimi Temmuz zammı yapılacaksa, asgari ücretle ilgili ödedikleri 876 liralık primin kamu tarafından karşılanmasını talep ediyor" notunu aktardı.

Yazıdan bir bölüm şöyle:

"Beklentiler ortaya konulurken; asgari ücretin netinin en az Türk-İş’in 4 kişilik ailenin açlık sınırı 6017 liranın üstünde olması isteniyor. Bu yüzde 10’luk ve 20’lik net artışın üzerinde. Yüzde 10 net artış olursa asgari ücret Temmuz’da 4678 liraya, yüzde 20 artış olursa 5.103 liraya yükselecek. Asgari ücretin netinin açlık sınırını aşabilmesi için Temmuz zammının en az yüzde 45 olması gerekir.

İşveren kesimi Temmuz zammı yapılacaksa, asgari ücretle ilgili ödedikleri 876 liralık primin kamu tarafından karşılanmasını talep ediyor."