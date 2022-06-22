Nebati Saray'a 'müjde' vermiş: Dolar 5-6 lira birden düşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin Gelir Endeksli Senet (GES) sistemiyle ilgili Saray'a dikkat çeken bir mesaj ilettiği öne sürüldü.

Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay, bugün konuya ilişkin yazısında Nebati'nin "GES’le dolar 5-6 lira birden düşecek" dediğini iddia etti.

Yazıdan bir bölüm şöyle:

"Başkentte seçim borsası 9 Haziran’a dek “Sonbaharda sandık” üzerineydi. Bunun nedeni de 9 Haziran’da açıklanan Gelir Endeksli Senet (GES) sisteminin büyük bir karşılığının olacağı beklentisi idi.

Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin Saray’a verdiği müjde şuydu:

-Efendim GES’le kur korumalı mevduat (KKM) sisteminden daha büyük bir çıkış yakalayacağız. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Devlet Malzeme Ofisi (DMO), Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) gibi köklü kuruluşlarımıza endeksli olacak GES’le dolar 5-6 lira birden düşecek. İklim değişecek. Bize güven artacak. Devamında benzer yöntemlerle sonbahara son derece olumlu bir havada gireceğiz!

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Nebati bunları Saray’a söylerken elbette yanında değildik. O çevrede haber kaynaklarımız da yok. Ancak bize kadar ulaşan bilgiler bu yönde.

Nebati bu kadar emin konuşunca “bir kez daha söyle” demişler, “gerçekten dolar 5-6 lira düşer mi?”

Öyle anlaşıyor ki Nebati hem ağzını açmış hem gözlerini...

Gelinen nokta ortada: dolar 9 Haziran’da 17.21 idi, dün 17.35!

GES’te talep toplama bugün sona erecek ama Nebati’nin umudu sona ermiyor. GES’e ilginin son derece yüksek olduğunu söylüyor ama rakam vermiyor."