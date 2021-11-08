Patronlardan asgari ücret açıklaması

İktidar basınında yüksek oranda artırılacağına dönük beklenti yaratılan asgari ücretle ilgili Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu açıklama yaptı.

Resmi enflasyonun yüzde 20'ye dayandığı, gerçek enflasyonunsa bunun çok üzerinde olduğu Türkiye'de patronlar "Bu sene asgari ücret için gerek küresel enflasyon, gerek ülkemizin rekabetçiliğini etkileyen diğer faktörler de değerlendirilerek optimal ve akılcı seviyede uzlaşı sağlayacağımıza inancımız tam" açıklamasını yaptı.

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret konusunda başta Türk-İş olmak üzere işçi konfederasyonları, işveren kuruluşları, 81 ildeki işletme ve temsilcileriyle sıkı bir istişare halinde olduklarını belirten TİSK Yönetim Kurulu, "Bu yıl, asgari ücret müzakereleri küresel boyutta devam eden olağanüstü ekonomik şartların gölgesinde gerçekleşecek. Refah seviyelerini, istihdamı korumak, ilave istihdam ve yeni yatırım oluşturmak, salgında zor durumda kalan sektörlerin üzerindeki baskıyı azaltmak için dönemin koşullarını ve uzun vadeli ekonomik etkileri dikkate alan, dengeli bir asgari ücretin belirlenmesini bu yıl her zamankinden de önemli buluyoruz." açıklamasında bulundu.