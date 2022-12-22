2023 asgari ücretinin belli olmasının ardından patronlara verilecek asgari ücret desteği de belli oldu.
100 TL olan asgari ücret desteği 1 Ocak 2023'ten itibaren 250 olarak belirlendi.
Banu Yıldırım - Furkan Anlar
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Patronlara verilecek asgari ücret desteği belli oldu
1 Ocak 2023 itibariyle patronlara çalıştırdığı her bir asgari ücretli için 250 lira doğrudan destek verilecek.
Haber Merkezi
2023 asgari ücretinin belli olmasının ardından patronlara verilecek asgari ücret desteği de belli oldu.
100 TL olan asgari ücret desteği 1 Ocak 2023'ten itibaren 250 olarak belirlendi.