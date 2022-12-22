Erdoğan asgari ücreti açıkladı

2023'te uygulanacak asgari ücret AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde açıklandı. 2023 yılında uygulanacak asgari ücret 8 bin 500 lira oldu.

3 sandalyenin bulunduğu salonda Erdoğan'ın yanında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol yer aldı. İşçi tarafını temsil eden Türk-İş ise toplantıya katılmadı.

'Ortak bir rakam üzerinde anlaşılamadı'

Asgari ücretle ilgili açıklama yapan Erdoğan, şunları söyledi:

"Çalışan ve işveren tarafları maalesef ortak bir rakam üzerinde anlaşamamışlardır. Hükümet olarak biz tüm tarafların tekliflerini ve gerekçelerini saygıyla karşılıyoruz. Elbette ki herkesin kendi öncelikleri, kendi hassasiyetleri, kendi çıkarları doğrultusunda tutum koyacaklardır. Bize düşen en sürdürüdülebilir sonucun ortaya çıkmasını sağlamaktır.

Ne emekçilerimizin hakkının yenmesine ne de işverenlerin üstüne altından kalkamayacakları bir yük bindirip istihdama zarar gelmesine rıza gösteririz. Çalışan temsilcilerinin de aramızda olmasını isterdik.

Asgari ücret rakamı ekonomik ve sosyal görünümümüzle uyumludur. 2002 yılında 184 TL olan asgari ücret bizim dönemimizde yüzde 142 oranında artmıştır. Unutmayalım sırtımızda bu devletin küfesi var.

2002 yılında 184 TL olan asgari ücret bizim dönemimizde yüzde 142 oranında artmıştır. Gerekirse geçen yıl olduğu gibi bir ara düzenleme yapmaktan kaçınmayız. Zaten enflasyonun aşağıya düşüşüne hızla şahitlik edeceğiz."

Erdoğan'ın ardından konuşan TİSK Başkanı ise "Devlet, işçi, işveren ayrımına karşıyız" dedi.

Türk-İş 9 bin lira demişti

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay basın mensuplarına yaptığı açıklamada, resmi tekliflerinin 9 bin lira olduğunu belirtmişti. Atalay bu rakamın kabul edilmesi durumunda "imzayı atacaklarını, masaya oturmayacaklarını" söylemişti.

Türk-İş’in Kasım ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı olan açlık sınırı 7 bin 786 TL olarak hesaplanmıştı. Yoksulluk sınırı 25 bin 364 TL’ye, bekâr bir çalışanın "yaşama maliyeti" ise aylık 10 bin 171 TL’ye yükselmişti.