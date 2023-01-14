Patronlara proje bazlı teşvik yağmuru

Bugün (14.01.2023 günlü) Resmi Gazetede toplam 25,7 milyar lira yatırımın öngörüldüğü 7 projeye “Proje Bazlı Devlet Yardımı verilmesine ilişkin” Cumhurbaşkanı Kararları yayımlandı. Yatırımlardan 275 nitelikli personel çalıştırılması ve 4.691 ek istihdam bekleniyor. Yatırımcıları, 10 yıla değin uzanan sürelerle aşağıda sıralı destek unsurlarından yararlandırılacak.

Gümrük Vergisi Muafiyeti,

KDV istisnası,

KDV iadesi

%100 vergi indirimi

Sigorta Primi işveren payı desteği,

Yatırım yeri tahsisi

Enerji Desteği,

Faiz ve kar payı desteği,

Nitelikli personel desteği için 290 milyon; enerji tüketim harcamaları desteği için 250 milyon; Faiz-Kar payı-hibe olarak kullandığı dış kaynaklar desteği için 380 milyon lira olmak üzere toplam 920 milyon lira ödeneceği hesaplanabiliyor.

Ancak, öteki destek unsurları için vazgeçilen vergiler; bedava tahsis edilen kamu taşınmazı; sigorta primi işveren payı gibi kamu kaynaklarından verilecek desteklerin tutarlarının yüzlerce milyarlar liraya ulaşacağı tahmin edilse de bugünden net olarak hesaplanabilmesi olanaksız.