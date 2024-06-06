Patronlara 'Deva' Partisi: Asgari ücret az, o yüzden patronlara daha çok para verelim

Kapak Fotoğrafı: Patronlar kulübü TÜSİAD'ın DEVA Partisi'ni ziyaretinden, 2022

AKP iktidarı boyunca birçok kritik ekonomik adımda imzası olan Ali Babacan, patronları kolladı, sermayeye kaynak aktarılmasına öncülük etti. Bugün AKP'ye "muhalefet" ettiğini söyleyen Babacan, kurduğu DEVA Partisi'yle patronların çıkarını savunmayı sürdürüyor.

DEVA Partisi Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf, dün Meclis'e sunduğu kanun teklifiyle İşsizlik Sigortası Fonundan patronlara ödenen "asgari ücret desteğinin" iki katına çıkarılmasını önerdi.

AKP, bu yılın asgari ücretini belirlerken işçi başına fondan patronlara yapılacak aylık ödemeyi 500 liradan 700 liraya çıkarmıştı. Aynı zamanda AKP'nin eski bakanlarından olan Kavaf, bu miktarın 1400 liraya yükseltilmesini istedi.

DEVA asgari ücrete ikinci zammı gözden çıkarmış

Teklifin kendisi kadar gerekçesi ve yürürlük tarihi de dikkat çekti. Patronlara daha fazla kaynak aktarılması için verilen teklifin genel gerekçesinde "işveren" kelimesi dahi yer almadı.

Hayat pahalılığından ve asgari ücretin açlık sınırının altına düşmesinden yakınan DEVA'lı Kavaf, patronlara akacak paranın işçilerin refahını artıracağını savundu.

Kabul edilmesi halinde teklifin kasım ayında yürürlüğe girmesi önerildi. Bu ayrıntı DEVA ile AKP'nin "Şimşek Programı"nda uzlaştığını gösteriyor.

Enflasyonla mücadele adı altında yürütülen program, hem emekçilerin daha az tüketebilir hale getirilmesi hem de faiz artışının patronlara olan maliyetinin telafi edilmesi için asgari ücrete temmuz ayında zam yapılmayacağı varsayımına dayanıyor. DEVA'nın da bu varsayımdan yola çıkarak hareket ettiği anlaşılıyor.

İşsizlik Fonu patronların emrinde

İşsiz kalanlara gelir desteği sağlamak amacıyla 1999 yılında kurulan İşsizlik Sigortası Fonu, son yıllarda işsizlerden daha çok patronlara teşvik sağlıyor.

Bu yılın ilk 4 ayında işçiler ücretlerinden kesilen primlerle fona 14,5 milyar liralık katkı sağladı. Buna karşılık fondan işsizlere yapılan ödeme 12,8 milyar lirada kaldı.

Patronlarsa 29,1 milyar liralık katkılarına karşılık 58,5 milyar lira aldı. Yani patronlar fona yaptıkları her 1 liralık katkıya karşılık 2 lira kazandı.

Öte yandan işsiz kalanların, işsizlik ödeneğinden yararlanabilmesi için belirli şartları sağlaması gerekiyor. İşten kendi rızası dışında çıkarılmak, son 3 yılda en az 600 gün prim ödemek bunlardan bazıları. Bu nedenle resmi olarak işsiz kalanların çoğunluğu işsizlik fonundan faydalanamıyor.

Bu yıl Ocak-Nisan döneminde işsizlik ödeneğine 407 bin kişi başvurdu ancak sadece 194 bin kişi fondan yararlanmaya hak kazanabildi.