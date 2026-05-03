Patronlar doymuyor: ATO Başkanı’ndan ‘kurumlar vergisi yüzde 15 olsun’ çağrısı

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta açıkladığı “Türkiye Yüzyılı: Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı” kapsamında yerli ve yabancı sermayeye sunulması planlanan teşvikler patronlarca sevinçle karşılanıyor.

Son olarak Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran programdaki “vergi avantajları”nın kapsamının genişletilmesini istedi. Şirket kârlılıklarının zayıfladığını ileri süren Baran, KOBİ’ler için daha fazla vergi indirimi ve istisna istedi. Baran kurumlar vergisinin de tek oran olarak yüzde 15 olarak uygulanmasını talep etti.

Baran ATO’nun 29. Dönem Nisan ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda yaptığı konuşmada Erdoğan’ın açıkladığı program kapsamında imalatçı ihracatçılar için kurumlar vergisinin yüzde 20’den yüzde 9’a, imalatçı olmayan ihracatçılar için ise yüzde 20’den yüzde 14’e düşürüleceğini hatırlattı.

Transit ticaret ve yurt dışı alım-satım faaliyetlerinden elde edilen kazançlara yönelik istisnaların artırılacağını belirten Baran, yüksek katma değerli hizmet ihracatına yönelik kazanç istisnasının da yüzde 100’e çıkarılacağını söyledi. Yine programda bölgesel merkezini İstanbul Finans Merkezi’ne taşıyan şirketlere 20 yıl boyunca kurumlar vergisi istisnası sağlanacağının yer aldığını kaydeden Baran, merkezini farklı bir noktaya taşıyanlara ise yüzde 95 oranında istisna uygulanacağını ifade etti.

Programdaki "Tek Durak Büro" uygulamasının da önemli olduğunu söyleyen Baran, "Gündeme gelen yatırım süreçlerinin sadeleştirilmesi, bürokrasinin azaltılması ve işlemlerin tek merkezden yürütülmesi, yatırımcıların en çok ihtiyaç duyduğu konuların başında geliyor. Bu düzenlemeler, Türkiye’nin yatırımcı dostu bir ülke olma özelliğini güçlendirecektir" diye konuştu.

‘Şirket kârlılıkları zayıfladı’ dedi, KOBİ’ler için daha fazla indirim ve istisna istedi

Küresel belirsizlikler ve maliyet baskıları nedeniyle şirket kârlılıklarının zayıfladığını ileri süren Baran, "Ülkemizde üretim ve istihdamda önemli bir rol üstlenen KOBİ’lerimiz vergi yükünü yüklenirken, yararlanabildikleri indirim ve istisnalar sınırlı. Farklı oranlar hem mevzuata uyumda zorluk oluşturuyor hem de vergi adaleti ve rekabet açısından sorunlara yol açıyor. İş dünyası olarak, düşük oranlı vergi politikalarının ekonomik faaliyetleri artırarak, vergi gelirlerinde de artış sağlayacağını her fırsatta dile getiriyoruz" diye konuştu.

‘Kurumlar vergisi yüzde 15 olsun’

"Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı"yla ülke içinde, üretim ve ticaret yapan işletmeler için de vergi konusunda bir düzenlemeye gidilmesi gerektiğine inandıklarını belirten Baran, "Vergide adalet ve rekabet için yedi ayrı oranda uygulanan kurumlar vergisinin yüzde 15 olarak tek orana indirilmesi gerektiği kanaatindeyiz" dedi.

Baran, önerdikleri modelin en başarılı örneklerinden birinin İrlanda olduğunu savunarak, "Bu modelin en başarılı örneği, uzun yıllardır yerli sermaye olsun, yabancı sermaye olsun tüm şirketlere yüzde 12,5 kurumlar vergisi oranını uygulayan İrlanda’dır. İrlanda, bu politikasıyla Avrupa Birliği içinde en çok yatırım çeken ve kişi başına milli gelirini en fazla artıran ülkelerin başında gelmiştir. Vergi oranlarında makul ve dengeli bir iyileştirme, işletmelerimizin öz kaynaklarını güçlendirecek, yatırım iştahını artıracak ve kayıtlı ekonomiyi teşvik edecektir. Böylelikle ekonomimizin bütünü, tedarik zincirinin tamamı desteklenmiş olacaktır" ifadelerini kullandı.