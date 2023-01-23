Patrona verilen süre doldu, Trendyol kuryeleri yeniden şirket önünde

İstanbul'da Trendyol motokuryeleri geçen hafta Patronların Ensesindeyiz Ağı avukatlarıyla birlikte hazırladıkları 18 maddelik talep listesini Maslak'taki şirket genel merkezinde iletmiş ve taleplerinin karşılanması için Pazartesi gününe dek süre vermişti.

Kuryelerin temsilcileri ile şirket yönetimi arasında saat 18.00'de başlayan görüşme devam ederken motokuryeler de saat 20.00 itibariyle Maslak'taki şirket genel merkezi önünde toplanmaya başladılar.

Taleplerinin karşılanmaması durumunda kuryelerin kontak kapatması bekleniyor.

Konvoylar Maslak ofisin önüne akmaya devam ediyor✊ pic.twitter.com/piBEdLaJtZ — Motokurye - Kargo Emekçileri Dayanışma Ağı (@motokuryekargod) January 23, 2023

Patronların Ensesindeyiz Ağı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Trendyol emekçileri saat 20.00'de Maslak'ta buluşuyor! 18.00'da yönetimle görüşmemiz var: Ya zafer, ya direniş!" denildi.