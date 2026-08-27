Patron tazminat ödememek için 'Kod 46' oyununa başvurdu: Gazi Tavukçuluk çalışanları haklarını arıyor

Hatay’ın Arsuz ilçesinde faaliyet gösteren Gazi Tavukçuluk Beypiliç Arsuz Şubesi ağır çalışma koşulları, mobbing, karşılığı ödenmeyen fazla mesai ve tazminat gasbıyla gündemde.

Patronların Ensesindeyiz Ağı'na konuşan çalışanlar, bazı günler 13 saate varan sürelerle çalıştırıldıklarını ancak bunun karşılığında fazla mesai ücretlerinin tamamını alamadıklarını söyledi.

İşyerinde uzun çalışma saatlerinin yanı sıra işçiler üzerinde sistematik baskı kurulduğu ve haklarını talep eden personelin mobbinge maruz bırakıldığı kaydedildi.

Amaç tazminat ve işçilik alacaklarının önüne geçmek

Çalışanlar, işten ayrılış sürecinde de hukuksuzluklar yaşandığını aktardı.

İşçiler, bazı çalışanların iş ilişkisini sonlandırmak amacıyla noter huzurunda istifa bildiriminde bulunmasına rağmen, daha sonra işveren tarafından SGK’ya çıkışlarının "Kod 46" üzerinden bildirildiği söyledi. "İşçinin işverenin güvenini kötüye kullanması" gibi muğlak ve ağır ithamlara dayanan bu madde nedeniyle işten çıkarılan çalışanlar kıdem ve ihbar tazminatı alamıyor.

İşçiler ise bu kapsamda herhangi bir davranışta bulunmadıklarını, üstelik patron tarafından bu kodla çıkışları bildirilmeden önce noter aracılığıyla istifalarını sunduklarını belirtiyor.

İşçiler, noter kayıtlarının tarihinin SGK’ya bildirilen işten çıkış işlemlerinden önce olduğunu ve bu nedenle söz konusu işlemlerin özellikle incelenmesi gerektiğini vurguluyor.

İşçilere göre, "Kod 46" uygulamasının temel amacı çalışanların kıdem, ihbar ve diğer alacaklarına ilişkin taleplerinin önüne geçmek ve çalışanları hak aramaktan caydırmak.

'Boş sözleşmeye imza atmamız isteniyor'

İşçilerin bir başka hukuksuz uygulamanın sözleşme sürecinde yaşandığını anlattı. Buna göre, işçilere boş bırakılmış veya içeriği tam olarak doldurulmamış belgeler imzalatılmak istendi.

İşçiler, ne amaçla kullanılacağı açık olmayan bu tür belgeleri imzalamaları konusunda baskı gördüklerini ve belgelerin daha sonra işten çıkış veya işçilik alacaklarına ilişkin süreçlerde kullanılmasından endişe ettiklerini ifade ediyor.

Şube denetlenmeli

Söz konusu işletmenin Beypiliç ile ticari bağlantısı da kamuya açık kayıtlarda görülüyor.

Beypiliç’in resmi bayi listesinde “Ali Gazi (Gazi Tavukçuluk)” firma adıyla yer alırken, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası kayıtlarında da “Ali Gazi Gazi Tavukçuluk Beypiliç Arsuz Şubesi” unvanıyla Arsuz/Gözcüler adresinde bir işletme kaydı bulunuyor.

Bu nedenle işçiler, iddiaların yalnızca yerel işletme düzeyinde değil, çalışma standartları ve bayi denetimleri açısından da değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.

Patronların Ensesindeyiz: 'Haklarınıza çökmenize izin vermeyeceğiz'

Konuya ilişkin Patronların Ensesindeyiz Ağı tarafından yapılan açıklamada, Gazi Tavukçuluk yönetimine tepki gösterilerek şu ifadelere yer verildi:

Arkadaşlarımızın işten çıkarmalarını Kod-46 ile yapıp işçilik alacaklarını hiç etmeye çalışan Gazi Tavukçuluk patronlarını uyarıyoruz: İşçilerin haklarına çökmek için işçilere iftira atmayı bırakın. Hâlâ çalışmaya devam eden işçilere baskı ve mobbing uygulamaktan vazgeçin. Örgütlü, mücadele eden işçiler olarak; işçi düşmanlığının, işçilerin haklarına çökmenin o kadar kolay olmadığını göstereceğiz."

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