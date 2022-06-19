Patron tartıştığı işçinin evini taşladı: 'Gözleri kararmıştı, öldüreceklerdi'

İstanbul'un Bağcılar ilçesindeki 100. Yıl Mahallesi'nde dün saat 13.00 sıralarında, tekstil atölyesinde çalışan bir işçi ile patron Kadir Sakçı arasında tartışma yaşandı. İşçinin görev yerinin değiştirilmesi üzere meydana gelen tartışmada, patronun yeğeni olduğu öğrenilen kişi, işçinin yüzüne kafa attı.

Gerçek Gündem'in haberine göre, işçinin akrabalarının olay yerine gelmesine üzerine taraflar arasında arbede yaşandı. Yaşanan arbedede yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye götürüldü.

Yaşanan arbedenin ardından akrabalarıyla birlikte işçinin oturduğu eve giden patron, küfür ve hakaret ederek, eve taş ve sopa fırlattı. Olaya dair konuşan mahalle sakini, "Kavga vardı bakalım dedik, taşlar fırlatılınca içeri girdik. Herkes koştu. Sonra buraya geldiler, eve gidince onlar da peşinden gitti, cama taş ve makas attılar. Evi bastılar, gözleri kararmıştı öldüreceklerdi" dedi.