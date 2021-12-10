Patron örgütü asgari ücrete yapılacak 'en az zam oranını' açıkladı

Patron örgütü TİSK'in başkanı Özgür Burak Akkol, asgari ücret görüşmelerine dair açıklamada bulundu.

Halktv'den İsmail Saymaz'a konuşan Akkol, "TÜİK'in açıkladığı resmi enflasyon olan yüzde 21 zammı kafadan vereceğiz. Üstüne 'Ne yapılabilir' diye çalışıyoruz" derken, Saymaz'ın "Ancak TÜİK'e işçiler güvenmiyor" sözleri sonrası, "Daha fazlası için çalışıyoruz. Teşviktir, vergi indirimidir. Onun için 'Yüzde 21'i verelim, çıkalım' demiyoruz. Oradan başlıyoruz. Bakın, geçen yıl işçi masada yoktu. İşverenle devlet imzaladı. Yedi puan üzerine çıktık resmi enflasyonun" ifadesini kullandı.

Türk-İş Başkanı Ergun Atalay ise yaptığı açıklamada, "Alım gücü bayağı düştü. İhtiyaç maddelerindeki fiyat belli bir noktada. Bugün işçinin kırmızı çizgisi 4 bin TL'ye geliyor. İşçiye 4 bin TL'nin altında rakam teklif etmek uygun değildir, ayıptır. Teklif eden işveren de hükümet de işçinin suratına bakamaz" ifadesini kullandı.