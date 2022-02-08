Patron avukat tarafından tacize uğrayan stajyer hukuk öğrencisinden destek çağrısı

Patron avukatının cinsel saldırısına maruz kalan Hukuk fakültesi öğrencisi Arzu Sena Topuz’un açtığı davanın üçüncü duruşması 11 Şubat Cuma günü saat 10.00’da İstanbul Anadolu 55. Asliye Ceza Mahkemesi’ nde görülecek.

Topuz, üçüncü duruşma öncesinde bir çağrıda bulunarak “Bu suçun mağduru bugün benim. Ancak yarın hiç kimse olmasın diye sesimi duyurmanıza ihtiyacım var” diye konuştu.

Hukuk öğrencisi Arzu Sena Topuz, 7 Ocak 2021 günü ilk çağrısını ‘’Sesimi duyurmanıza ihtiyacım var!’’ diyerek yapmıştı.

‘Davanın birinci ve ikinci duruşmaları görüldü’

Davanın açılmasının ardından büyüyen dayanışmayla davanın birinci ve ikinci duruşmaları geçtiğimiz yıl görülmüştü.

Genç avukat ile dayanışma gösteren çeşitli gruplar arasından Kadın Dayanışma Komiteleri ve PE Stajyer Avukat ve Hukuk Öğrencileri Dayanışma Ağı ile yapılan basın açıklamasında “Patron Avukat, Nüfuzunun Boyun Eğmeyen Bir Kadın Karşısında Sökmediğini Görecek, Arzu’nun Yanındayız” denilmişti.

‘Patron avukatın 10 yıla kadar hapsi isteniyor’

Öte yandan, 10 yıla kadar hapsi istenen patron avukat aleyhine hazırlanan iddianamenin detayları ise çarpıcı.

Söz konusu iddianamede, olay gününe ilişkin kamera görüntülerinin “hard disk bozuk olduğu” gerekçesiyle, yenisiyle değiştirilmesi sonucu e elde edilemediği, hard disk değişiminin aynı gün yapıldığı, olay günü hard disk değişim işlemlerinin kamera görüntülerine yansıdığı yer almıştı.

'Mücadelemde herkesi dayanışmaya bekliyorum'

Ayrıca, “şüphelinin olay günü akşam saatlerinde güvenlik sistemleri çalışanını ofisine çağırdığı, her ne kadar ifadesinde delil olması amacıyla kayıtları almak istediği için bunu yaptığını beyan etmişse de, şüphelinin suçtan kurtulmaya yönelik ifadesine itibar edilemeyeceği” ifadeleri yer aldı.

İkinci duruşmasında ise tanıkların dinlendiği davada kamera ve güvenlik sistemi ile ilgili de sorular yer almış; Önümüzdeki duruşmada sıradaki tanıkların dinleneceği dava için Arzu Sena Topuz dayanışma çağrısı yaparak “Adaletin tecelli edeceğinden hiç şüphem yok. Mücadelemde herkesi dayanışmaya bekliyorum” sözlerini kullanmıştı.