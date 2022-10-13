Patlayan su tankı 150 metre uçtu, çarptığı evin duvarını yıktı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otele ait su tankı, basınç nedeniyle patladı. Tank patlamanın etkisiyle uçtu ve 150 metre ilerideki binanın duvarına çarptı. Evin duvarı yıkıldı.

DHA'nın aktardığı bilgilere göre, Side Mahallesi Kumköy Turizm Merkezi'nde bulunan bir otele ait olan su tankı saat 04.30 sıralarında oluşan basınç nedeniyle büyük bir gürültüyle patladı. Dubleks bir evin ikinci kat dairesinin pencere ve duvar kısmının birleştiği noktaya çarpan tank portakal ağacının üzerine düştü. Çarpma nedeniyle dairenin odası harabeye döndü.