Bu hafta sonu 5 yeni semt evi daha açılıyor: 'Çok fazla öykü var semt evlerinde...'

Türkiye'nin çok derin bir yoksulluk yaşadığı bir dönemde mahallelerde dayanışmayı ve birlikte mücadeleyi temel alan semt ve işçi evlerinin sayısı son dönemde artıyor. TKP tarafından açılışları yapılan semt evlerine bu hafta sonu 5 yeni adres daha eklenecek.

Konya, Antalya, Sinop ve Kırklareli’nde yapılacak bu açılışları önümüzdeki dönemde hızla yenilerinin takip edeceği belirtiliyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir dışında da son dönemde çok sayıda açılış yapılması dikkat çekerken, semt evlerinin ne işe yaradığı, bu açılışlara nasıl bir anlam yüklendiğini, Anadolu’da devam eden açılışların nasıl bir seyirle devam edeceğini TKP Merkez Komite üyesi Ozan Yılmaz’la konuştuk.

4 semt, bir yeni işçi evi daha

TKP son dönemde yeni semt ve işçi evleri açılışına hız vermiş durumda. Bu hafta sonu da 5 yeni semt evi daha açılıyor, neler söylersiniz?



Evet bu hafta sonu 4 yeni yerde semt evi, bir yerde de işçi evi açıyoruz. Konya’da Seydişehir İşçi Evi, Sinop’ta Ayancık Semt Evi, Kırklareli’nde Lüleburgaz Semt Evi, Antalya’da ise Güvenlik ve Güneş Mahallesi Semt Evleri açılacak.

Konya’da geçen haftalarda Fatih Işıklar Semt Evi açılmıştı. Bu Konya’da açılan ilk semt eviydi. Pazar günü açılışını yapacağımız Seydişehir İşçi Evi Konya’da açılan ilk işçi evi olacak. Yine Lüleburgaz Semt Evi Kırklareli’nin, Ayancık Semt Evi ise Sinop’un ilk semt evleri olacak. Antalya’nın emekçi mahallelerinde her geçen gün daha fazla semt evi açıyoruz. Önümüzdeki pazar günü gerçekleşecek iki açılış ve 22 Ekim’de yapılacak Döşemealtı Semt Evi’nin açılışı ile birlikte Antalya’da 9 semt evinin yanında bir köy evi ile her geçen gün daha fazla yaygınlaşıyoruz.

'Zorlukların üstesinden gelmek için emekçilerin örgütlenmesi gerekiyor'

Semt evlerinin özellikle Ankara, İstanbul ve İzmir dışında da yaygınlaşmaya başladığı görülüyor, Anadolu'da süren çalışmalar açısından nasıl bir tablo var, devamı gelecek mi açılışların?



Anadolu’da birçok yerleşimde TKP örgütleri çalışmalarını sürdürüyor. Emekçilerin yoksulluk, işsizlik, düşük ücretler, eğitim, sağlık gibi kamu hizmetlerine erişme güçlükleri, fahiş kiralar ve faturalar gibi çok sayıda ağır sorunla baş başa bırakıldığı ağır bir kış tablosuna doğru gidiyoruz. Zorlukların üstesinden gelmek için emekçilerin örgütlenmesi gerekiyor. Yaşadığımız her türlü sorunu ortaklaştırarak bir mücadele başlığı haline getirmemiz gerekiyor. Semt ve işçi evleri halkımızın bu anlamdaki ihtiyaçları açısından önemli işlevler üstlendiği için her yerde toplumsal karşılık buluyor. Anadolu’daki yerleşimlerde her geçen gün daha fazla semt ve işçi evi açılıyor. Bunun yanında bazı yerleşimlerde yeni il binalarını da açıyoruz. Iğdır, Malatya, Kars, Şanlıurfa’da yeni binalarımızın açılışını gerçekleştirdik. Batman, Mudanya ve Bandırma’da semt evi açtık. Yeni açılışlar devam edecek.

'Anadolu’daki yerleşimler daha büyük mahrumiyet yaşıyor, semt evleri buna yanıt veriyor'

Henüz oturdukları mahallede semt evi açılmayan yerlerdeki okurlarımız için de yanıtlamış olun, tam olarak ne işe yarıyor bu mekanlar?



İçinde bulunduğumuz koşullar emekçileri birbirine yakınlaştırıyor. Semt evi olan mahallelerde yaşanan en küçük sorunu emekçiler bir mücadele başlığı haline getirebiliyor. Birbirimizden güç alıyoruz. Yardımlaşıyor emekçiler, dayanışma ağları kuruyor semt evlerinin çevrelerinde.



Sadece bu da değil tabii. Eğitim almak, sanatla, sporla ilgilenmek emekçiler için neredeyse imkansız hale geldi. Anadolu’daki yerleşimler bu alanlarda daha büyük mahrumiyet yaşıyor. Semt evlerinde atölyeler kuruluyor, okuma kulüpleri kuruluyor. Edebiyattan, müziğe, sanata birçok etkinlik/faaliyet gerçekleşiyor. Güncel siyasal gelişmeler tartışılıyor, söyleşiler gerçekleşiyor. Semt evlerinin açıldığı yerleşimlerde faaliyetlerimiz emekçilerin ilgisini çekiyor, insanlar katkıda bulunmaya başlıyor yapılan işlere.

'Çok fazla öykü var semt evlerinde'

Çok fazla öykü var semt evlerinde. Her biri önemli deneyimler biriktiriyor.



Semt ve işçi evleri aynı zamanda insanların ortak mücadele kültürünü de geliştiriyor. Emekçiler haklarını öğreniyor, hukuksal destek alabiliyor, işyerlerinde uğradıkları haksızlıklara karşı nasıl mücadele edebileceklerine dair fikirleri oluyor. Özellikle sanayi bölgelerine yakın yerleşimlerde işçi evleri açıyoruz. İşçi evleri Patronların Ensesindeyiz çalışmasının irtibat noktaları bir yandan. İşçi evlerinde sektör veya işyeri dayanışma ağları kuruluyor.



Son olarak semt ve işçi evleri için şunu söylemek gerekiyor: Semt evleri emekçilerin yaşadığı tüm sorunları kalıcı olarak ortadan kaldırmak için de varlar. Yalnızca bugün yaşadığımız sorunların üstesinden gelmek için örgütlenmiyoruz, aynı zamanda artık çürümüş, geride kalması gereken, emekçilerin kanını emen bu düzenden kurtulmak için de örgütleniyoruz. Emekçiler mahallelerinde düzen değişikliği için yan yana geliyor, bu düzenin karşısında bir alternatifi güçlendiriyorlar.



Evet semt evleri mahallelerde bir yaşam kuruyor, dayanışma ve mücadele kültürünü geliştiriyor. Bu anlamıyla semt evleri aslında o mahallede yaşayan herkesin yeri, ama aynı zamanda TKP öncülüğünde emekçilerin omuzlarında sosyalizm fikrinin güçlendiği yerler.



Semt evlerinin sayısı arttıkça, emekçilerin örgütlü hareket etme becerisi artacak; TKP yaygınlaşacak, emekçilerin sesi daha güçlü çıkacak ve nihayetinde sermaye egemenliği tarafından yok edilmenin eşiğine gelen ülkemizde bir çıkış yolu güçlenecek. Bu nedenle fazlasıyla önemsiyoruz bu açılışları. Yıl sonuna kadar ülkemizin birçok yerleşimde yeni yerler açmaya devam edeceğiz.



Bu vesile ile tüm emekçileri yaptığımız açılışlara davet ediyoruz.; yaşadıkları mahallelerde semt evi açılması için TKP ile iletişime geçmeye çağırıyoruz