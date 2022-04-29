Patlamanın yaşandığı fabrikanın daha önce mühürlendiği ortaya çıktı

İstanbul Tuzla'da Orhanlı sanayi bölgesinde 3 katlı vernik ve boya fabrikasında 13.00 sıralarında yaşanan patlama sonrası yangın çıktı ve 3 işçi hayatını kaybetti, 9 işçi de yaralandı.

Patlamanın etkisiyle birçok işyeri ve araçta hasar meydana geldi. Patlamada hayatını kaybeden işçilerin cenazeleri ambulansla adli tıp kurumuna sevk edildi.

ANKA'nın haberine göre, patlamanın yaşandığı fabrikanın çalışma ruhsatı olmadığı, bunun üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 2021 yılının sonunda mühürlendiği öğrenildi.