'Patlamanın ardından asıl konuşulması gereken Küba halkının dayanışması'

Struggle - La Lucha adlı internet sitesinde yayımlanan Rosa Miriam Elizalde imzalı bir yazıda, Küba'nın başkenti Havana'da geçtiğimiz hafta gaz sızıntısı nedeniyle gerçekleşen patlamanın ardından Küba halkının dayanışması kaleme alındı.

Yazıda, şu ana kadar 43 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 100 kişinin yaralandığı olayda asıl konuşulması gerekenin kent genelinde hissedilen şiddetli patlamanın veya yoğun dumanların değil, halkın olayın hemen ardından dayanışmak üzere bir araya gelmesi olduğu vurgulandı.

'Birçoğu gençlerdi'

Halkın olayın hemen ardından anında arama kurtarma çalışmalarına dahil olduğu ve kan bağışı için gönüllü olduğu ifade edildiği yazıda, gönüllülerin kan bankaları, poliklinik ve hastanelerde oluşturduğu kuyruğun bin kişiyi geçtiğine ve kuyruktakilerin büyük çoğunluğunun gençler olduğuna dikkat çekildi.

Yazıda, "Hükümet kararları ve kamu basını aciliyet ve hassasiyete çağrı yaparken, sokaklardan, her meslekten insanlar yurttaşlara yardım etmeye devam etti. Kurtarma ekiplerindekilerin adlarını bilmiyoruz. Birçoğu gönüllü itfaiyeciler, otelin hemen yanındaki okulda görev yapan ve öğrencilerini koruyan öğretmenler, başka çocukları koruyan çocuklar ve Saratoga çalışanlarına ve yakınlarda kalan ailelere yardım eden kent ziyaretçileri" ifadeleri yer aldı.

'Sağlıkçılar neredeyse 100 saat dinlenmeden çalıştı'

Yazıda, "Patlamada yaşananlar, duyarlı insanların soyunun tükenme tehlikesinde olmadığını gösterdi. Burada, başka bir patlama olma ihtimaline aldırmadan başkalarını kurtarmaya gelen kahramanlar vardı. Aynı zamanda, kazadan bu yana 100'den fazla saattir dinlenmemiş olan isimsiz bir sağlıkçı ordusu vardı" denildi.