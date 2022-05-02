Küba Cumhuriyeti’nden bilim insanlarına Emek Kahramanı Nişanı

Küba Cumhuriyeti, her yılın 1 Mayıs arifesinde olduğu gibi bu yıl da, çalışmalarıyla Küba’nın gelişimine ve Küba halkının esenliğine ileri düzeyde katkıda bulunan yurttaşlarına “Küba Cumhuriyeti Emek Kahramanı Nişanı” takdim etti.

Küba Cumhuriyeti Emek Kahramanı nişanları, Kübalı emekçilere, Küba Devlet Başkanı ve Küba Komünist Partisi Birinci Sekreteri Miguel Diaz-Canel’in ve diğer yöneticilerin (Küba İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Küba Kadınlar Federasyonu vb) katıldığı bir törenle takdim edildi.

Küba Cumhuriyeti Emek Kahramanı Nişanı takdim edilenler arasında bu yıl bilim emekçileri ön plana çıkıyor. Beşi kadın olan toplam 17 bilim insanı, bu nişana, “çalışmayı insanı yaratan, güzelleştiren, besleyen, disipline eden ve geliştiren bir zenginlik kaynağı olarak gören Martici ilkelere bağlılıkları; gündelik çalışmalarında Küba Cumhuriyeti yurttaşlarının bir ülke olarak düşünmelerine ve daha iyi bir ulus yaratmaya bulundukları katkılar”ı nedeniyle layık görüldüler.

Küba Cumhuriyeti Emek Kahramanı Nişanı’na bu yıl layık görülen bilim insanlarının Küba’da bilimin ve ülkenin gelişimine katkıları on yıllara yayılan bir süreç.

Nişanın takdim edildiği bilim emekçileri arasında dünya çapında akademi ve bilim çevrelerinde büyük saygınlıkları olan Dr. Tania Crombet Ramos, Dr. Agustin Lage Davila, Dr. Mitchell Valdes-Sosa gibi bilim insanları yer alıyor.

Miguel Diaz-Canel Dr. Tania Crombet Ramos’a nişanını takdim ederken.

Dr. Tania Crombet Ramos halen Küba İmmünoloji Merkezi Klinik Araştırmalar Direktörü, Dr. Agustin Lage Davila Biofarma Başkanı Danışmanı olarak görev yapıyor. Dr. Mitchell Valdes-Sosa ise uzun yıllardır Küba Sinirbilim Merkezi’nin Direktörü olarak görev yapıyor. Her üç bilim insanı aynı zamanda Küba Bilimler Akademisi üyesi. Öte yandan, Tania Crombet Ramos geçtiğimiz yıl Dünya Bilimler Akademisi üyeliğine seçilmişti.

Dr. Agustin Lage ödül töreni sonrasında Küba Çocuk Tiyatrosu Küçük Arı Kovanı yönetmeni Carlos Alberto Cremata ile birlikte.

Tania Crombet Ramos, Agustin Lage Davila ve Mitchell Valdes-Sosa geçtiğimiz yıl, Kübalı önde gelen bilim insanlarının ABD Başkanı Joe Biden’a hitaben kaleme aldıkları “Küba’ya ablukaya son verin” çağrısının yazarları arasında yer almışlardı. Çağrıda Küba halkının bilim ve sağlık alanındaki başarılarına yer veriliyor, ablukanın Küba halkına verdiği zararlar ifade ediliyordu. Kübalı bilim insanlarının mektubu, Fidel’in “Beni tarih aklayacaktır” cümlesini çağrıştıran “Tarih biricik yargıç olacaktır” cümlesiyle sona eriyordu.

Emek Kahramanı nişanları sahiplerine, 30 Nisan günü, sosyalist Küba Cumhuriyeti’ne özgü olağanüstü sade ve güzel bir törenle takdim edildi.

Tören sonunda, Carlos Alberto Cremata’nın yönetmeni olduğu Küba Çocuk Tiyatrosu Küçük Arı Kovanı “La Colmenita” da, Küba Cumhuriyeti Emek Kahramanı bilim insanlarına küçük bir gösteri sundular.

Küba Cumhuriyeti Emek Kahramanı Nişanı verilen Kübalı emekçiler arasında ayrıca, çeşitli sektörlerden 56 Küba yurttaşı da yer alıyor. Bu emekçiler arasında, hastane başhekimleri, şoförler, işletme yöneticileri, tarım işletmesi ve sivil savunma işçileri yer alıyor.

Dr. Tania Crombet Ramos ile Dr. Agustin Lage Davila, geçtğimiz yıllarda, sırasıyla, Türk İmmüno-Onkoloji Derneği'nin ve Türkiye Eczacılık Kongresi’nin davetlisi olarak Türkiye’yi ziyaret etmişler; Bilim ve Aydınlanma Akademisi Dr. Lage ile bir söyleşi gerçekleştirmişti.