Patlamamış top mermisini hatıra olarak götürmek istedi, büyük panik yaşandı

ABD’li bir ailenin Golan Tepeleri’nde bulup hatıra olarak yanına aldığı patlamamış top mermisi, İsrail'deki Ben Gurion Havalimanı’nda büyük paniğe yol açtı.

Sputnik'in İsrail basınından aktardığına göre, dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, aile fertlerinden birisinin sırt çantasında bulunan büyük merminin havaalanındaki güvenlik kontrolünde tespit edildiği bildirildi.

Top mermisinin tespit edilmesinin ardından yetkililer, etrafın boşaltılması çağrısı yaptı ancak çağrıyı yanlış anlayan bir yolcu, "Teröristler ateş ediyor" diye bağırmaya başladı.

Sosyal medyada yayınlanan videoda, onlarca yolcunun bağırarak kaçıştığı, birçok kişinin de kafa karışıklığı içinde çömeldiği ve yere yattığı görülüyor.

Kargaşa sırasında 32 yaşındaki bir kişinin kaçmaya çalışırken yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.