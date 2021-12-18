Patatesin fiyatı artıyor: 'Böyle giderse 8-9 liraya çıkar'

Patates rekoltesi, geçen yıl tarla satış fiyatının 20 kuruşa kadar düşmesi nedeniyle bu yıl azaldı. Patates zam şampiyonu olma yolunda ilerliyor.

Edirne Sebze ve Meyve Hali esnaflarından Müslüm Şahin, "Pazarlarda 7 lira civarında satılıyor. Bu şekilde giderse bu malın önü açık. 8-9 liraya kadar çıkar" derken CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise “Bugün çiftçiden çıkan patatesin maliyeti girdi maliyetleri dikkate alındığı zaman gelecek yıl satılacak ürün maliyeti olamayacak" dedi.

'Depolarda filizlendi'

Gürer, patatesin depolarda filizlenerek kullanılamaz hale geldiğini ve bu konuda hükümeti defalarca uyardığını belirterek, şu açıklamaları yaptı:

"Patates üreticisi bir önceki yıl ürettiği üründen zarar etti. 100 bin ton patates çürüdü. TMO kısmen alım yapsa da üretici mağdur edildi. Bu yıl ise patates üreticisi doğal olarak daha az ekim yaptı. Piyasada patatesin fiyatı bir önceki yıla göre yükseldi ancak şu anki fiyat da yine patates üreticisinin girdilerine göre olması gereken fiyat. Patates girdi maliyetlerindeki artış nedeniyle önümüzdeki yıl da patates fiyatının artması olası.

Tarımda plansızlık, öngörüsüzlük; bir yönlendirme olmadığı için bir yıl bir ürün çok yetişiyor, çöpe gidiyor, sonraki yıl ise daha az üretildiği için fiyatı artıyor. Bu yıl soğanın şansına bu iş düştü. Şu anda soğan 80 kuruşa mal olduğu halde 20 kuruşa alıcı bulamayınca tarlada kaldı. Çiftçi mağdur oldu.

'Niğde bölgesinde yüzde 20 oranında daha az üretim var'

Patateste ise sadece Niğde bölgesinde yüzde 20 oranında daha az üretim var. Bunun sonucunda, maliyet artışlarının da etkisiyle fiyatlar yükseldi. Çiftçi haklı olarak bugünkü fiyatlarla gelecek yıl patatesini bu fiyatlarla piyasaya verme şansım yok.

Bugün çiftçiden çıkan patatesin maliyeti girdi maliyetleri dikkate alındığı zaman gelecek yıl satılacak ürün maliyeti olamayacak. Bunun yanında çiftçiden çıktıktan sonra her ürün neredeyse 2-3 kat artırılarak piyasaya sürülüyor." (ANKA)