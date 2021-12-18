Patatesin fiyatı artıyor: 'Böyle giderse 8-9 liraya çıkar'

Patates rekoltesi, geçen yıl tarla satış fiyatının 20 kuruşa kadar düşmesi nedeniyle bu yıl azaldı. Patates zam şampiyonu olma yolunda ilerliyor.
Edirne Sebze ve Meyve Hali esnaflarından Müslüm Şahin, "Pazarlarda 7 lira civarında satılıyor. Bu şekilde giderse bu malın önü açık. 8-9 liraya kadar çıkar" derken CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise “Bugün çiftçiden çıkan patatesin maliyeti girdi maliyetleri dikkate alındığı zaman gelecek yıl satılacak ürün maliyeti olamayacak" dedi.
'Depolarda filizlendi'
Gürer, patatesin depolarda filizlenerek kullanılamaz hale geldiğini ve bu konuda hükümeti defalarca uyardığını belirterek, şu açıklamaları yaptı: