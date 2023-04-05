Patara antik kentinin de yer aldığı arazi satışa çıkarılacak

Antalya'da Kaş Belediyesi’nin mülkiyetinde bulunan Gelemiş Mahallesi’ndeki toplam 43 bin m2’lik dört parsel arazinin satışına ilişkin öneri Belediye Meclisi’nden geçti. Oy çokluğu ile kabul edilen maddenin görüşülmesi öncesinde konuşan Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, “Belediyemizin burada imarlı arsaları var ama değerlendirmiyoruz. Belediye olarak kendimizin yapabilme gücü varsa yaparız ama yoksa kat karşılığı olarak veririz yüzde 50, yüzde 60 neyse ihaleye çıkar, bizim burada hem belediyemize imkân kazandırmamız lazım” ifadelerini kullandı.

Kaş Belediye Meclisi’nin önceki gün gerçekleştirilen Nisan ayı oturumunda, Patara antik kentinin de yer aldığı Gelemiş Mahallesi’nde bulunan belediyeye ait 43 bin m2’lik arazinin satışıyla ilgili gündem maddesi oy çokluğu ile onaylandı.

'Bu çarkı sağlıklı bir şekilde çevirmemiz lazım'

Gelemiş Mahallesi’ndeki yazlık kooperatif bloklarının bulunduğu bölgede yer alan 77 ada 2 parsel, 76 ada bir parsel, 75 ada 2 parsel, 80 ada 1 parsel numaralı taşınmazların satılması ya kat karşılığı inşaat işinin yaptırılmasına ilişkin gündem maddesinin görüşülmesi öncesi konuşan Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, ilçedeki konut ihtiyacına değinerek şunları söyledi:

“Konut ihtiyacı için imarlı arsa gerekiyor. Şimdi bizim belediyemizin burada imarlı arsaları var. Yakınında oluşturulmuş konutlar var. Belediyenin imarlı alanları buralar ama değerlendirmiyoruz, sadece tutuyoruz. Belediye olarak kendimizin yapabilme gücü varsa yaparız ama yoksa kat karşılığı olarak veririz, yüzde 50, yüzde 60 neyse oran, ihaleye çıkar. Bu kadar yer alıyoruz, belediyemize mülkiyet kazandırıyoruz, buraları da işletmemiz lazım. Belediyenin burada finansal olarak bir sıkıntı yaşamaması hem de kendi kendine yeten bir belediye olabilmesi için bu çarkı sağlıklı bir şekilde çevirmemiz lazım.”

'Kamu toprağı satılmamalı'

İlgili maddeyle ilgili CHP Grubu adına söz alan Kaş Belediyesi CHP Meclis Üyesi Meral Çiyan Şenerdi, söz konusu arazilerin geçmişte köy tüzel kişiliğine ait olduğunu ancak Büyükşehir Yasası Kaş Belediyesi’ne geçtiğini anımsatarak, “Aslında bu araziler bize emaneten verilmiş. Önümüzdeki dönem Büyükşehir Yasasının değiştirilip bu arazilerin tekrar köy tüzel kişiliğine geri verilmesi gündeme gelebilir. Bu yüzden bu arazileri satmamamız gerekir” dedi.

Arazilerin satışıyla ilgili gerekçe olarak gösterilen konut ihtiyacı konusuna da değinen Şenerdi, “Burada bahsedilen, ikinci konut ihtiyacı olabilir. İkinci konutların ülkemizin nasıl sardığını Kuşadası ve Alanya örneklerinden görüyoruz. Bu kadar çok ikinci konut yapımına da belediye öncülük etmemeli. Bu konuda grubumuzu serbest bırakmakla birlikte kendi adıma daha fazla inşaata mahal verilmemeli. Köy tüzel kişiliğine ait olan bu malın satılmaması gerek. Tahsili gecikmiş alacakların tahsil edilmesi, bakanlıklardan gelen kaynakların da verimli şekilde kullanılması, hiçbir şekilde kamu toprağının satılmamasından yanayım” diye konuştu.

'Bir yerleşim yerimizden 1 kuruş vergi gelmiyor'

Bunun üzerine gündem maddesiyle ilgili yeniden açıklama yapan Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, “Şimdi arkadaşlar şunu söylemek istiyorum; bakın biz burada bekleyen, işlevsiz duran alanları değerlendirme tarafındayız. Tamam, yapmayalım dursun. Şimdi bakın, burada özel mülkiyet sahipleri kendi mülklerini değerlendiriyorlar, bir katma değer sağlıyorlar, bir çark döndürüyorlar. Sizin mülkiyetiniz var; imarlı, hazır. Biz belediye olarak da kendi çarkımızı döndürmemiz lazım. Bunun mücadelesini vermemiz lazım” diye konuştu.

"Belediye olarak köylere her türlü hizmeti vererek yatırım yaptıklarını" söyleyen Ulutaş, “Bize bir köyümüzden, bir yerleşim yerimizden 1 kuruş vergi gelmiyor. Çöp parası, hiçbir şey gelmediği halde 3 milyon, 5 milyon, 10 milyon yatırım yapıyoruz. Kamusal kaynaklardan yapıyoruz. Bugün bakanlıktan aldığımız para da milletin parası. Dolayısıyla devlet bir cebinden alıp bir cebine koyuyor. Bunun bilinmesini isterim” dedi.

Küçük parseller satılacak, kalanı kat karşılığı olarak verilecek

Gelemiş köyündeki ‘arsa’ vasıflı taşınmazların satışı oy çokluğu ile onaylanırken Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, küçük parsellerin satılabileceğini, büyük parsellerin ise kat karşılığı olarak verileceğini belirtti.

Satışa çıkarılacak arazilerin konumu