Paşinyan ve Putin Erivan’da düzenlenecek KGAÖ zirvesinin hazırlıklarını görüştü

Ermenistan hükümeti Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 22 Kasım'da yapılması planlanan zirve hakkında detayları görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, "Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İkili, 23 Kasım'da Erivan'da yapılacak olan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) zirvesi ile ilgili konuların yanı sıra Rusya Devlet Başkanı'nın Ermenistan'a yapması planlanan ziyaretiyle ilgili konuları görüştü" denildi.

Açıklamada, Paşinyan ve Putin'in 31 Ekim'de Soçi'de yapılan üçlü zirve toplantısının ardından meydana gelen bir dizi gelişme hakkında görüş alışverişinde bulundukları ve insani anlaşmalarla ilgili konulara da değinildiği belirtildi.

Daha önce Paşinyan, Ermenistan'ın güvenlik durumu için KGAÖ'nün toplanmasını talep etmişti.

KGAÖ askeri ittifakı, Azerbaycan ile olan savaş sırasında Ermenistan'dan yana açık tutum almadığı için Erivan tarafından sorgulanmaya başlanmıştı. Ermenistan yetkilileri, Rusya ve diğer müttefiklerinin kendilerini bu süreçte yalnız bırakmasından şikâyetçi.