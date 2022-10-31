Erdoğan Azerbaycan'a Karabağ savaşındaki desteğinin karşılığını alıyor

2020 yılında Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan Karabağ savaşının ardından, Türkiye Azerbaycan'a desteğinin karşılıklarını buluyor. Türkiye savaş sırasında Azerbaycan'a verdiği desteğin karşılığını, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakın şirketlerin özellikle Azerbaycan'ın Karabağ'da ele geçirdiği toprakların yeniden inşasında yüz milyonlarca dolarlık sözleşmeler imzalayarak aldığı iddia edildi.

Eurasianet'in haberine göre, Zengilan bölgesindeki kurulacak yeni tarım kompleksinde Erdoğan'ın ailesinin Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ailesinin üyeleriyle iş ortaklığı yaptığı belirlendi.

Erdoğan'ın yeğeninin eşi projenin başında

Erdoğan ve Aliyev, Ekim 2021'de Dost Agropark adlı tesisin temelini attıktan sonra, bölgede yeni bir havaalanının açılışı kapsamında Karabağ çevresinde bir tura çıktılar. Dost Agropark'ın, 10 bin baş sığır yetiştirilecek ve 500 kişiye istihdam sağlayacak 100 milyon dolarlık bir proje olması öngörülüyor.

Erdoğan'a Karabağ gezisinde, Dost Agropark tesisinin Türk yatırımcısı Abdulkadir Karagöz de eşlik etti. Ancak Karagöz'ün sadece Türk bir yatırımcı olmadığı, ayrıca Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan'ın kızıyla da evli olduğu hatırlatıldı.

Habere göre, 2016 yılında Erdoğan'ın yeğeniyle evlendikten sonra Abdulkadir Karagöz ortağı olduğu şirketler aracılığıyla birçok devlet ihalesi kazanmaya başladığı belirlendi. Ayrıca Karagöz evliliğinin ardından Azerbaycan'daki tarım kompleksinin ortağı olan Dost Ziraat şirketindeki kontrolü ele geçirdi.

Şirketin eski ortakları da yabancı değil

Eurasianet incelediği Ticaret Sicil Gazetesi'ndeki belgelere göre, Karagöz'le Erdoğan'ın yeğeninin evliliğinin ardından Erdoğan ailesinin başka üyelerinin Dost Ziraat şirketinin hissedarı olduğu belirlendi.

Şirkete ortak olan diğer isimlerin Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan'ın oğlu Üsame Erdoğan ve Erdoğan'ın kız kardeşi Vesile İlgen'in oğlu Ahmet Enes İlgen olduğu belirtildi. Ancak iki ismin de 2020 yılından itibaren şirketteki ortaklıkların sona erdiği ve Karagöz'ün tek hissedar olduğu tespit edildi.

Aliyev ailesi de işin içinde

Zengilan bölgesindeki kurulacak tarım kompleksinin diğer ortaklarıysa, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in eşinin ailesi ve birinci başkan yardımcısı Mehriban Aliyeva'nın sahip olduğu tüm firmaları bir araya getiren Pasha Holding şirketinin bir parçası olan Pasha Yatırım olduğu belirlendi.

AKP'li isim CEO oldu

Diğer yandan tarım kompleksinin diğer bir ortağıysa ve CEO'su da yabancı değil. AKP Gençlik Kolları'ndan Mehmet Zeki Tuğrul da şirketin CEO'su olurken, ayrıca Dost Ziraat şirketinde yönetim kurulu başkan yardımcılığı yapıyor.

20 Ekim'de parka yaptıkları ziyarette Erdoğan e Aliyev gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Karagöz'den “buradaki sorumlu kişi” olarak bahsederken; tarım projesinin genişlemesine dair soruya Aliyev, “Bu Abdülkadir Bey'e bağlı” yanıtını verdi. Erdoğan da "Nasıl isterse o olur" diye belirtti.

Abdulkadir Karagöz sorular üzerine "Elbette genişleyecektir. İnşaallah Laçin'de devam edeceğiz" yorumunda bulundu. Laçin de Karabağ savaşının ardından Azerbaycan'ın ele geçirdiği topraklardan birisi.

Olmazsa olmazlar: Beşli Çete

Erdoğan'ın ziyareti sırasında yanında dikkat çeken diğer isimlerse Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz ve Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören'di.

Ayrıca Erdoğan, Cebrail şehrinde yaptığı açıklamada, bölgede yolun da yenileneceği müjdesini vererek, "Sanırım bundan bir yıl sonra Cebrail'e giden yolu tamamen farklı bir durumda göreceğiz çünkü altyapı konusunda da ciddi adımlar atılıyor. Cengiz ve Kalyon firmalarının ortak çalışması sayesinde burada adımlar atıldı" açıklamasında bulundu. Buradaki çalışmanın da Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen şirketlere verilmesi dikkat çekti.

Hem Kalyon hem de Cengiz, Karabağ'da yol yapımı ve üç madenin işletilmesi de dahil kazançlı anlaşmalara ortak oldukları bildirildi. Kalyon ayrıca, Azerbaycan'ın Nahçıvan bölgesini Ermenistan'ın güneyi üzerinden ülkeye bağlayan ulaşım güzergahının bir parçası olarak öngörülen Horadiz-Aghband demiryolu hattını inşa ediyor. Bu projenin maliyetinin 180 milyon dolardan fazla olduğu ve gelecek yıl biteceği aktarıldı.

Kamuoyunda "Beşli Çete" olarak bilinen şirketlerden Kolin İnşaat da Azvirt'ten Şuşa'ya giden “Zafer Yolu”nu yapmak için Karabağ'da kazançlı bir yol yapım ihalesi aldı. Kolin ayrıca, Karabağ'da bir pazar projesinin de ihalesini aldı.

Karabağ savaşı Türk şirketlere yaradı

Azerbaycan hükümeti Karabağ'daki imar ve restorasyon projeleri için yaklaşık 2,9 milyar dolar tahsis ettiği, ancak sözleşme detaylarını net olarak paylaşmadı. Ancak sözleşmelerin en büyük kazananları Türk firmaları gibi görünüyor.

Bakü'deki Türkiye Büyükelçiliğine göre, Karabağ'da faaliyet gösteren yaklaşık 30 Türk şirketi var. Türkiye'nin Bakü'deki baş ticaret danışmanı Yakup Sefer, "Bu şirketler şimdiden 1 milyar dolar yatırım yaptı ve bu yatırımlar büyümeye devam edecek" açıklamasında bulunmuştu.