Erdoğan: Azerbaycan küllerinden doğarak yeniden ayağa kalkıyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine Azerbaycan'a gitti.

Erdoğan ile Aliyev burada ortak basın toplantısı düzenledi. Aliyev konuşmasında "Türkiye ile işbirliğimiz güçlenecek. Şuşa Beyannamesini imzaladık, müttefik olduk" derken, Erdoğan ise, "Köprüleriyle viyadükleriyle yeniden bir Azerbaycan inşa ediliyor" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Zengilan'da açılışını yaptığımız havalimanı, Karabağ'ın kalkınma destanının yazıldığının adeta bir göstergesidir. Türk şirketlerinin de rol almış olması bizim için de tekrar iftihar meselesidir.

İkinci havalimanını en modern havalimanlarından biri olarak açmak bu kadar sıkıntılı dönemden sonra her ülkenin başarabileceği bir iş değildir. İşgal döneminde şu Cebrayıl'i ne hale getirmişler. Kardeşime sordum AGİT falan gelip buraları görmediler mi? Yok gelmediler. Niye gelmiyorlar. Çünkü kendi yüz karalarını görecekler.

Onlar neler yapıldığını biliyorlar ama bunu görüp de bu işleri Lahey Adalet Divanı'na getirmek suretiyle bunların tazminini istemek lazım, bunları köşeye sıkıştırmak lazım. Batı'yı dünyanın çok iyi tanıması lazım, tanıtmamız lazım hep birlikte. Eşine az rastlanır bir kalkınma hamlesiyle şu anda tahrip olmuş, yerle yeksan olmuş bu bölgeler yeniden ayağa kalkıyor. Köprüleriyle viyadükleriyle yeniden bir Azerbaycan inşa ediliyor.

Bu tabi başta İlham Aliyev kardeşim olmak üzere tüm kadrosuyla el ele vererek yaptıkları çalışmalar bu kadar kısa zamanda Azerbaycan küllerinden doğrularak yeniden ayağa kalkıyor.

Bir yıl önce temel atmaya geldiğimizde çok farklı bir araziydi ancak şimdi tarımda çok farklı çalışmalar yapılması suretiyle nasıl ayağa kaldırıldığını gördük.

Tabii burada en önemli şey su. Su konusunda da kısa zaman içerisinde barajı yapmak suretiyle sorunlarını da giderecek ve böylece bu tarlalarda tarımda atılacak adımlarda ciddi bir netice elde edeceklerini söylediler ki hakikaten bizim de gördüğümüz bu. Tarımda hakiki neticeler, hasadın alınabileceğini gördük. Saman balyalarını aslında oradaki dizilişi bize o neticeyi gösteriyor.

Biz de koltuk olarak saman balyalarında toplantıyı yaptık. Mayınların yerini artık bunlar almış vaziyette. Öyle zannediyorum ki bir yıl sonra geldiğimiz de Cebrail Yolu'nun çok farklı bir hale geleceğini düşünüyorum.

Aliyev: Bu başarılar Recep Tayyip Erdoğan sayesindedir

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye ve Azerbaycan birliğinin bölgede ciddi bir barış ve istikrar faktörü haline geldiğini belirterek, "Birileri yine bize karşı adaletsizlik yapmak istese bu faktörü (Türkiye ile Azerbaycan'ın müttefikliği) ciddi şekilde göz önünde bulundurmalıdır" dedi.

Aliyev, "10 Kasım'da Şuşa Ermeni işgalinden kurtarıldı. Bundan sonra Ermenistan teslim oldu. Tüm bu şanlı tarih bizim ortak tarihimizdir. Çünkü 2. Karabağ Savaşı'nın ilk saatlerinden kardeşim Erdoğan, Azerbaycan'a desteğini ifade etti. Azerbaycan'ın yalnız olmadığını, Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olduğunu belirtti. Bu siyasi ve manevi destek, savaşın son gününe kadar devam etti. Bu bize ek güç veriyordu. Bazı güçlerin bu konuya müdahalesini önlüyordu. Türkiye ile Azerbaycan'ın birliği zafer kazandı. Biz bugün yeniden kurulan Karabağ ve Zengezur'da yine Türkiye ve Azerbaycan birliğini görüyoruz" açıklamasında bulundu.

"Ülkeler yönetilemez duruma düşüyor. Ekonomik zorluklar insanların haklı itirazlarına neden oluyor. Türkiye ise güvenle ilerliyor, dev projeler gerçekleştiriyor. Bölgede söz sahibidir" diyen İlham Aliyev "Dünyada önemli güç merkezidir. Herkes bilmelidir ki bu başarılar Recep Tayyip Erdoğan sayesindedir" ifadelerini kullandı. (AA)