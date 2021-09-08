Paşinyan: Türkiye ile diyaloğa hazırız

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Erivan'da katıldığı hükümet toplantısında AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yaptığı son açıklamalarda bir "normalleşme fırsatı" gördüklerini söyledi.

Paşinyan "Bu açıklamalarda, demiryolları ve karayolları ulaşımının yeniden kurularak Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesini konuşma fırsatı görüyoruz" dedi.

"Bu türden bir görüşmeye hazırız" diyen Paşinyan "Daha geniş anlamda bu, bölgeyi Doğu ile Batı, Kuzey ile Güney arasında bir kavşak haline getirmekle ilgili" diye belirtti.

Rusya'nın bu süreci destekleme isteğinden dolayı memnuniyet duyduğunu dile getiren Paşinyan "AB, Fransa ve ABD de süreçle ilgileniyor. Diğer yandan Çin ve Hindistan'ın da ulaştırma projelerinin geliştirilmesine ilgisi biliniyor." dedi.

"Bölgesel barış ve istikrar uzun vadeli bir strateji ve biz de bu meseleyi çözmekle sorumluyuz" diyen Paşinyan şunları kaydetti:

"Barış, istikrar ve işbirliği duyurması kolay ve arzulanan hedefler ama uygulanmaları iyi düşünülmüş ve pragmatik çabalar gerektiriyor. Ermenistan bu çabayı göstermeye hazır."

Erdoğan ne demişti?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan 29 Ağustos’ta Bosna-Hersek ve Karadağ ziyareti dönüşü sırasında bir gazetecinin Ermenistan'la ilişkilere dair sorduğu soruya verdiği yanıtta, “Bölgemizde yeni, yapıcı yaklaşımlara ihtiyaç var. Görüş ve beklenti farklılıkları bulunsa da, birbirinin toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı dahil, güven temelinde iyi komşuluk ilişkileri geliştirmek için samimi bir çaba göstermek sorumlu bir hareket tarzı olacaktır. Yakın tarih, husumet kaynağı olmamalı, sürdürülebilir barış ve birlikte yaşama için yapıcı adımlar atılmalıdır. Tek taraflı suçlamalar yerine ileri bakan, gerçekçi yaklaşımlar hakim olmalıdır. Bu yönde ilerlemeye hazır olduğunu beyan eden bir Ermenistan hükümeti ile ilişkilerimizi kademeli olarak normalleştirmek için çalışabiliriz" demişti.

Erdoğan "Artık barış ve istikrarı kalıcı hale getirip, ekonomik kalkınma ve bölgesel iş birliği şartlarını sağlamalıyız. Benzer anlayışla Azerbaycan da kapsamlı bir barış anlaşması için Ermenistan ile müzakereler başlatmayı öneriyor. 9 Kasım 2020 tarihli üçlü deklarasyonda mutabık kalındığı üzere tüm bölgenin birbirine bağlanması suretiyle güney Kafkasya’yı dönüştürecek yeni fırsatlar doğacaktır. Bu tarihi fırsatı iyi kullanmak isteyen tüm taraflarla çalışmaya hazırız. 5’li ya da 6’lı bir platform önerimiz ortada. Bu platformun içinde Türkiye, Azerbaycan, Rusya, İran ve Ermenistan var. Hatta biz dedik ki bunun içerisine Gürcistan’ı da koyalım. Eğer bu platform bu şekilde kabul edilmiş olsa öyle zannediyorum ki bölge çok daha rahatlayacak. Çünkü bölgede demiryollarının, otoyolların yapılması gerekiyor. Bu platform olduğu takdirde bu yollar, gönülleri de birbirine bağlayacaktır" diye konuşmuştu.