Paşinyan: Barış tekliflerimizi Azerbaycan'a ilettik

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bugün düzenlediği kabine toplantısında barış anlaşması önerilerini Azerbaycan tarafına yolladıklarını kaydetti. Paşinyan, ilettikleri önerilerin imzalanmaya hazır olduğunu ekledi.

Ermenistan Başbakanı, "Ermenistan Cumhuriyeti barış anlaşması önerilerini Azerbaycan'a iletmiştir ve biz de bu içerikte bir anlaşmayı imzalamaya hazırız. Azerbaycan'ın da tepkisinin olumlu olmasını umuyorum" şeklinde konuştu.

Paşinyan, Ermenistan ile Karabağ arasındaki geçişi sağlayan Laçin koridoru durumunu ele alırken, Azerbaycan'ın eylemlerinin Dağlık Karabağ'da gıda kıtlığına neden olduğunu kaydetti. Ermenistan Başbakanı, "Azerbaycan'ın Laçin koridorunu yasa dışı ablukası sonucunda Dağlık Karabağ'daki insani durum son derece gergin. Ablukanın farklı taraflarında yüzlerce aile birbirinden ayrı duruyor. Dağlık Karabağ, gıda da dahil olmak üzere bir dizi temel ihtiyaçtan yoksun" dedi.

'Rus barış güçleri yükümlülüklerini yerine getirmiyor'

Nikol Paşinyan ayrıca, Ermenistan, Rusya ve Azerbaycan devlet başkanları tarafından 9 Kasım 2020'de imzalanan üçlü açıklamaya göre, Dağlık Karabağ'da konuşlandırılan Rus barışı koruma birliğinin Laçin koridorunu kontrol etme yükümlülükleri olduğunu, ancak fiili olarak bu görevi yerine getirmediklerini sözlerine ekledi. Paşinyan şöyle konuştu:

"Üçlü bildiri kapsamında üstlenilen Laçin koridorunu kontrol altında tutma yükümlülüğünün Rus barış güçleri tarafından da yerine getirilmediği fiili olarak ortaya çıktı. Bu tabii ki mevcut durum Azerbaycan'ın yasadışı eylemleri sonucunda oluyor ama bu gerçeği değişmiyor. Çünkü Rus barış güçlerinin varlığının temel amacı bu tür hukuksuzlukları önlemek ve Laçin koridorunu kontrol altında tutmaktır."

Ermenistan, Rusya'daki barış görüşmesine katılmayı reddetti

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı, barış anlaşması hazırlığı için yarın Moskova’da yapılması planlanan Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Toplantısı'na Erivan’ın katılmayı reddettiğini bildirdi.