Paşinyan: Azerbaycan’la barış anlaşmasının temel ilkelerinde uzlaştık

Rusya'nın TASS haber ajansı, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a atıfla paylaştığı haberinde, Ermenistan ve Azerbaycan'ın barış anlaşmasının temel ilkelerinde anlaşmaya vardığı bilgisini verdi.

Buna göre, Paşinyan, barış anlaşmasına ilişkin görüşmelerde bazı ilerlemelerin kaydedildiğini belirtti. Ermenistan Başbakanı, iki ülkenin bazı konularda anlaşma sağlamakta halen çoğu zaman zorlandığını da ifade etti.

'Çoğu zaman birbirimizi anlamıyoruz'

"Ermenistan-Azerbaycan barış süreciyle ilgili iyi ve kötü haberlerim var" diyen Paşinyan, "Azerbaycan'la barışın temel ilkeleri üzerinde anlaşma sağlanmış olması iyi. Bu, Brüksel'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı (İlham Aliyev) ile toplantıların sonucunda AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in arabuluculuğunda gerçekleşti" dedi.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, sözlerini şöyle sürdürdü: "En önemli kötü haber ise halen farklı diplomatik dilleri konuşuyoruz ve çoğu zaman birbirimizi anlamıyoruz."

Barış anlaşması Moskova'da imzalanabilir

Paşinyan, 17 Ekim'de yaptığı açıklamada Ermenistan'ın 2023 yılı sonuna kadar Azerbaycan ile barış anlaşması imzalamaya hazır olduğunu ve Ermenistan'ın topraklarındaki tüm Azerbaycan vatandaşlarının güvenliğini garanti altına alacağını belirtmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Ermenistan-Azerbaycan arasındaki barış görüşmelerine başkent Moskova'da ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını bildirmişti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 19 Eylül'de yaptığı açıklamada, Karabağ'a askeri operasyon başlattıklarını duyurmuş, Karabağ'da Artsakh Cumhuriyeti olarak adlandırılan ancak Azerbaycan'ın tanımadığı yönetim, bir gün sonra yaptığı açıklamada, Rus barış güçlerinin arabuluculuğunda ateşkesi kabul ettiklerini bildirmişti.

Ateşkesin ardından Azerbaycanlı ve Karabağlı Ermeni temsilciler arasında Azerbaycan ve Karabağ'da iki görüşme yapılmış, Karabağ'daki yönetim 28 Eylül'de bir açıklama yaparak yönetimin varlığına 1 Ocak 2024'ten itibaren son verileceğini açıklamıştı.