Paşinyan: Azerbaycan'ın saldırısında ölen Ermeni askeri sayısı 105'e yükseldi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan parlamentoda milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada "14 Eylül itibariyle Azerbaycan saldırısında ölen Ermeni askerlerinin sayısı 105 oldu" dedi.

Dün bu sayının 49 olarak açıklandığını hatırlatan Paşinyan doğrulanmış sayının bugün 105'e ulaştığını ancak bu sayının artabileceğini dile getirdi.

Paşinyan ayrıca Ermenistan'ın toprak bütünlüğünün korunması ve Azeri birliklerinin Ermenistan topraklarından çıkarılması için Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nden askeri destek istediklerini duyurdu.

Öte yandan Azerbaycan Esir, Kayıp ve Rehin Alınmış Vatandaşlardan Sorumlu Devlet Komisyonu bugün bir açıklama yaparak "12-13 Eylül tarihlerinde Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne yönelik provokasyonların önlenmesi sonucunda hayatını kaybeden yaklaşık 100 Ermeni askerinin cesetlerini tek taraflı olarak karşı tarafa teslim etmeye hazır olduğunu" bildirdi. Konuya ilişkin Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin de bilgilendirildiği kaydedildi.