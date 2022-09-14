Ermenistan ile Azerbaycan arasında çatışmalar sürüyor

Ermenistan ile Azerbaycan birlikleri arasında çatışmalar sürüyor.

Önceki gün 2020'den beri iki ülke arasında yaşanan en ağır çatışmada Ermenistan'dan en az 49, Azerbaycan'dan en az 50 asker yaşamını yitirmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin taraflara itidal çağrısında bulunmuştu.

Ermenistan Savunma Bakanlığı sınırdaki durumun halen gergin olduğunu duyurdu, Azerbaycan'ı Ermenistan'ın egemen topraklarına saldırı başlatmakla suçladı. Bakanlık Azerbaycan'ın dün gece Yermuk üzerinde SİHA'lar, bu sabahki saldırıda da topçu, havan ve hafif silahlar kullandığını bildirdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı ise dün gece sabah saatlerine kadar Ermenistan askerleri tarafından Azerbaycan ordusunun Laçın ve Kelbecer illerindeki mevzilerinin havan ve topçu bataryalarıyla yoğun ateş altına alındığını duyurdu.

Açıklamada, Azerbaycan birliklerince gerekli önlemlerin alındığı, Ermenistan askerlerinin aralıklarla Azerbaycan mevzilerini ateş altına almayı sürdürdüğü bildirildi.