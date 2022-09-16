Paşinyan: 135 Ermeni askeri hayatını kaybetti

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Azerbaycan-Ermenistan arasındaki çatışmalarda 135 Ermenistan askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Haber Merkezi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan çatışmalarda hayatını kaybeden asker sayısının arttığını açıkladı.

Paşinyan, "Ermenistan-Azerbaycan arasındaki çatışmalarda 135 Ermeni askeri hayatını kaybetti" dedi.

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