Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan çatışmalarda hayatını kaybeden asker sayısının arttığını açıkladı.
Paşinyan, "Ermenistan-Azerbaycan arasındaki çatışmalarda 135 Ermeni askeri hayatını kaybetti" dedi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Paşinyan: 135 Ermeni askeri hayatını kaybetti
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Azerbaycan-Ermenistan arasındaki çatışmalarda 135 Ermenistan askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Haber Merkezi
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan çatışmalarda hayatını kaybeden asker sayısının arttığını açıkladı.
Paşinyan, "Ermenistan-Azerbaycan arasındaki çatışmalarda 135 Ermeni askeri hayatını kaybetti" dedi.