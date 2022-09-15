Azerbaycan, Ermenistan'a 'insani ateşkes' önerdi

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Bakü'nün Erivan'a "tek taraflı" bir "insani ateşkes" önerdiğini söyledi. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Rusya'nın uluslararası kültürel işbirliği özel temsilcisi Mihail Şvidkoy'la yaptığı görüşme sonrasında "Durumu tırmandırmak ve istikrarı bozmak ülkemizin çıkarına değildir" açıklamasında bulundu.

Erivan şu ana kadar teklifi aldığını doğrulamadı. Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan Çarşamba günü Azerbaycan'ı Ermenistan'ın başkentinde yabancı büyükelçilerle yaptığı görüşmede Ermenistan'a "büyük çaplı bir saldırı" başlatmakla suçladı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın dahil olduğu askeri ittifak Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nden (KGAÖ) askeri yardım istediğini söyledi.

KGAÖ Çarşamba günü, durumu yerinde değerlendirmek için Ermenistan'a bir heyet göndereceğini duyurdu.