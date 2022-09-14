KGAÖ misyonu 15 Eylül'de Ermenistan'a gelecek

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nün (KGAÖ) bir heyetinin 15 Eylül'de Ermenistan'a geleceğini söyledi. Mirzoyan, Çarşamba günü parlamentoda yaptığı konuşmada, "KGAÖ misyonunun yarın kadar erken bir zamanda Ermenistan'a ulaşmasını bekliyoruz. Talebimiz KGAÖ'de usulüne uygun olarak tartışıldı." dedi.

Salı günü, video konferans formatındaki acil bir oturumda, KGAÖ Konseyi, Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki gerginlik çevresindeki durumu değerlendirmek için örgütün misyonunu Ermenistan'a göndermeye karar verdi. Daha önce bildirildiği gibi, misyonda KGAÖ Genel Sekreteri Stanislav Zas, KGAÖ Müşterek Kurmay Başkanı Albay General Anatoliy Sidorov ve KGAÖ üye devletlerinin temsilcileri yer alacak.

Ayrıca örgüt, "KGAÖ sorumluluk bölgesindeki durumu sürekli izlemek için sekreterlik personeli ve müttefik karargah askerlerinden oluşan" bir çalışma grubu kurmaya karar verdi.

Ermenistan Savunma Bakanlığı Salı günü erken saatlerde, Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin Goris, Sotk ve Jermuk yerleşim yerlerine top, ağır silahlar ve hafif silahlarla ateş açtığını söyledi.

Ermenistan Güvenlik Konseyi, Dostluk, İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşması'nın ilgili hükümlerini harekete geçirerek Rusya'dan yardım talep etme ve ayrıca KGAÖ ve BM Güvenlik Konseyi'ne başvurma kararı aldığı acil bir toplantı yaptı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülke parlamentosuna Azerbaycan saldırılarında 49 kişinin öldürüldüğünü söyledi.