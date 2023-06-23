Pasifik İnşaat'ın Beşiktaş'taki projesi sonunda mühürlendi

AKP Ankara milletvekili Asuman Erdoğan’ın eşi Fatih Erdoğan’a ait olan Pasifik Gayrimenkul’un İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki lüks konut projesi "Next Level"ın inşaatı, mahkemeden çıkan yürütmeyi durdurma kararından yaklaşık bir ay sonra Salı gecesi mühürlendi.

Askeri lojmanların bulunduğu arazi Jandarma Genel Komutanlığı'nca TOKİ'ye devredilmiş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2021 yılında “Rezerv Yapı Alanı” ilan edilen arazi, Emlak Konut GYO'nun hazırladığı imar planlarıyla AVM, otel ve rezidans inşaatına açılmıştı.

Emlak Konut GYO'nun Mart 2021'de açtığı ihaleyi alan Pasifik GYO arazideki askeri lojmanları yıkarak inşaat çalışmalarına başlamıştı.

Projeden mağdur olan bitişikteki Akademiler Sitesi yönetimi, site sakinlerinin Büyükdere Caddesi'ne tek bağlantısı olan Cahit Aybar Sokağı'nı kapatıp yeni bir tehlikeli yol açan projeyi kapsayan imar planlarının iptali için yürütmeyi durdurma istemli dava açmıştı.

30 günlük sürenin sonuna doğru mühürlendi

İdare Mahkemesi 25 Mayıs'ta verdiği kararla Cahit Aybar Sokağı'nın projeye dahil edilip kapatılmasının imar mevzuatına ve hukuka aykırı olduğuna ve arazide zemin artı 15 kat konut yapımının Boğaziçi Kanunu'na aykırı olduğuna karar vererek yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mahkeme arazideki "ticaret-konut-turizm" fonksiyonlarına verilen zemin artı 15 kat yapılaşma izni için ise yürütmeyi durdurma talebini reddetti.

Akademiler Sitesi yönetimi mahkemenin yürütmeyi durdurma kararlarına karşın inşaatın mühürlenmemesi üzerine 13 Haziran tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beşiktaş Belediyesi ve İstanbul Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne ihtarname gönderdi.

Site sakinleri bayram sonrası inşaatın yeniden başlamasından endişeli

Mahkemenin verdiği 30 günlük sürenin sonuna doğru, 20 Haziran Salı gecesi inşaat mühürlendi. soL'un edindiği bilgiye göre proje alanının önüne çekilen beton bloklarla içeri kamyon vb. iş araçlarının girişi engellenirken, şirket karara itiraz etti ve dosya dün alelacele Bölge İdare Mahkemesi'ne gönderildi.

Site sakinleri dava sürerken projenin inşaatında yol alan Pasifik İnşaat'ın itirazının kabul edilip bayramdan sonra inşaatın yeniden başlaması ihtimalinden endişeli.