Pasaport ve ehliyet harçları belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği, Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği, Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği, Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği, Harçlar Kanunu Genel Tebliğleri ve Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Harçlar Kanunu Genel Tebliği'ne göre, yeni yılda pasaport harçları şöyle:

6 aya kadar pasaportlar için harç tutarı 689,70 lira

1 yıl süreli olanlar için 1008,30 lira

2 yıl süreli olanlar için 1646,10 lira

3 yıl süreliler için 2 bin 338,50 lira

3 yıldan fazla süreli olanlar için 3 bin 295,50 lira

2023'te ehliyetler için kullanılacak harçlar ise şöyle:

A sınıfı sürücü belgesi harcı 825,70 lira

B sınıfı sürücü belgesi harcı 2 bin 489,90 lira

Harçlar Kanunu Genel Tebliği'ne göre, Türkiye Cumhuriyeti muvazzaf ve fahri Konsolosluklarının yapacağı işlemlerden alınacak harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru "1 ABD Doları=18,77 TL" olarak yeniden belirlendi.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında, 1 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olacak had ve tutarlar, yüzde 122,93 yeniden değerleme oranında artırıldı.