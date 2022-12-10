Yüzde 123 zam kararı sonrası Nüfus Müdürlüğü'nden pasaport açıklaması

Yılbaşından itibaren pasaport harçlarına yüzde 123'lük zam gelecek. Yeni yılla birlikte 6 aylık pasaport harcının 309 liradan 689 liraya, 4 yıl ve üstü pasaport harçlarının ise bin 478 liradan 3 bin 295 liraya yükselmesi bekleniyor.

Zam gelmeden önce pasaport randevu almak isteyenlerin sayısı arttı, taleplerde patlama yaşandı.

DHA'nın haberine göre, konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden de bir açıklama geldi.

Aralık ayında pasaport randevusu bulunmadığına dair haberlere ilişkin yapılan açıklamada, "Daha önceki uzun yıllar boyunca 2 milyon civarında olan yıllık pasaport talebi, bu yıl daha yıl bitmeden 10 Aralık itibariyle 3 milyon 650 bini aşmış olup yıl sonunda ise 2 katını bulması beklenmektedir. Pandemi sonrası artan yoğunluk, yıl sonunun yaklaşması, dünyadaki çip krizi endişesi ve farklı nedenlerle önceki yıllarda günlük 8 bin olan pasaport talebinin 5 katlık artışla günlük 48 bin seviyesine ulaşmasına; üretim ve tedarik zincirindeki aksamalara rağmen hiçbir vatandaşımız mağdur edilmemektedir" denildi.

"Mağduriyeti önlemek ve talepleri en hızlı şekilde karşılayabilmek için hafta içi ile hafta sonu ek mesai yapıldığı" belirtilen açıklamada "Kişi başı işlem süresi 8 dakikaya indirilmiş, randevu alım süresi 15 güne çıkarılmıştır. Ayrıca ek randevu kapasitesi oluşturulmak için randevusuna icabet edemeyecek vatandaşlarımızın yerine aynı gün içerisinde randevu alınabilmesine olanak sağlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.