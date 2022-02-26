Pas South işçilerinin direnişi sürüyor: Kadınların gücünü herkese göstereceğiz!

Ülkenin her köşesine yayılan işçi direnişlerine, geçtiğimiz günlerde Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesindeki Pas South direnişi de katıldı.

Pas South’da işçiler ocak ayı maaşlarının verilen sözlere rağmen zam yapılmadan asgari ücret olarak yatırılması üzerine tepki gösterdiler. Örgütlenmeye başlayan işçiler Petrol-İş Sendikası’na ulaşarak süreci hızlandırdılar.

Üç gün içinde sendika için gereken yasal çoğunluğu sağlayan işçilere karşı patronun ilk hamlesi 20 kişiyi işe alarak sağlanan yasal çoğunluğu engellemeye çalışmak oldu. Pas South işçileri de hızlıca yeniden yasal çoğunluğu sağlayarak Petrol-İş Sendikası’na başvurdular.

17 Şubat günü, çoğunluk tespit belgesini eline alan işveren, işçileri yıldırmak için küçülme bahanesiyle 14 işçiyi işten çıkardı ve bu durumu protesto eden Pas South işçileri kapı önünde direnişe başladı.

‘Kriz yönetimi’ manzaraları

Direnişin başlamasının ardından panikleyen ve ardı ardına ‘önlem’ almaya çalışan işyeri yönetimi önce çalışma saatlerinde telefonların kullanılmasını yasakladı, sonra işçilerin yan yana gelmesini denetlemeye…

Pas South emekçilerinin birbiriyle iletişim kurmasını tehlike olarak gören işveren, direnişteki işçilerle içerideki işçilerin bağını koparmanın yolunu kameraları artırmakta, fabrika kapısına çitler taktırmakta buldu.

Çalışanların tepkilerinin azalmaması üzerine CEO, işçilerle bir toplantı yaparak direnişteki arkadaşlarıyla ilişki kurmalarının işçilere dönük herhangi bir baskıya dönüşmeyeceğini beyan etti. Bu görüşmenin ardından çok da zaman geçmeden direnişteki arkadaşlarına el sallayan ve direniş çadırına giden 7 işçi, yüz kızartıcı suç işleyenlerin işten çıkarılması hükümlerini içeren 25/2 ile işten çıkarıldılar.

Yetki belgesinin tescillendiğinde coşkuyla karşıladılar

Tüm yaşananlara rağmen Pas South işçileri boyun eğmediler… Direnişe kararlılıkla devam eden işçilere ilk güzel haber direnişin sekizinci gününde, 24 Şubat günü geldi. Petrol-İş Sendikası yetkiyi tescillediğini kamuoyuna duyurduktan sonra direniş çadırında coşkulu bir kutlama yaptılar. Kutlamanın ardından kamuoyuna direnişe tüm taleplerin kabul edilene kadar devam edileceği bilgisi verildi.

Direnişin ilk günlerini özetlemeye çalıştık okurlarımız için. Şimdi biraz da Pas South işçileri ve Petrol-İş Sendikası Trakya Şube Başkanı Mehmet Kaya’yı sözlerine kulak verelim…

İşçiler hangi koşullarda çalışıyorlar?

Asgari ücret dayatmasına karşı mücadeleye başladıklarını ve hızlıca örgütlenip sendikayı fabrikaya getirdiklerini ifade ederek konuşmaya başlayan işten atılan Pas South işçisi, üç ayda bir 130 TL erzak fişinin kendilerine reva görüldüğünü de sözlerine ekleyerek şunları söyledi:

“Enflasyona uygun hiçbir zam yapılmadı, sadece asgari ücret ile geçinmeye çalışıyorduk. Üç ayda bir 130 lira erzak fişimiz vardı. Sendika gelince 260 lira yapıldı. Onunla da herkes bilir ki sadece yağ ve pirinç alırsınız. Biz de bu ücretlere karşı mücadeleye başladık”

Üç ayda bir 260 TL’lik erzak fişini bile sendika gelince vermeye razı olan işverene karşı direnmekten hiçbir zaman vazgeçmeyeceğini vurgulayan emekçi, gücümüzü birliğimizden alıyoruz diye de ekliyor.

“Hakkımızı alana kadar bu yoldan dönmeyeceğiz, hiçbir baskı bizi yıldıramaz. Arkadaşlarımız arkamızda, her zaman birlikte duracağız. Biz ekmeğimizin peşindeyiz ve bir adım bile geri adım atmayız. Patron geri adım atacak, geri adım atmazsa da sonuna kadar direneceğiz!”

Direnişin önünde kadınlar var

Pas South fabrikasında 214 kişi çalışıyor. Çalışanların yüzde 90’ından fazlasını kadınlar oluşturuyor. Örgütlenmeyi başlatan da patronun tüm baskılarına karşı arkadaşlarını yan yana tutan da yine kadın işçiler. Bu yanıyla Petrol-İş Sendikası’nın Flormar direnişini hatırlatan Pas South’da kadınların direnci ve cesareti tüm emekçilere umut olacak türden.

İşten çıkarılan ve direnişe geçen kadın işçilerinden biri anlatıyor… Anayasal haklarını talep ettikleri için suçlu muamelesi görmelerinin aslında patronların korkusundan kaynaklandığına vurgu yaparak direnişe saygı duyulmasını ve işe geri dönmek istediklerini söyleyerek sözlerini şöyle bitiriyor: Kadınların gücünü herkese göstererek örnek olmak istiyoruz.

Doğalgaz ve elektrik krizleri yaşandığında işçiler soğukta ve karanlıkta çalıştırılmaya zorlandı

Bütün süreci direniş çadırında işçilerle birlikte geçiren, tüm gelişmelerde yakın takibi bırakmayan Petrol-İş Sendikası Trakya Şube Başkanı Mehmet Kaya da asgari ücret zulmünün yıllardır hiçbir değişme emaresi olmadan devam ettiği fabrikada, günün koşullarından çok uzakta bir ücretin dayatıldığını ve güvencesizliğin kural haline getirildiğini söyledi. Kaya, “Yapılanlar inanılır gibi değil. Bu kış yaşanan doğalgaz krizinde işçiler soğukta çalıştırılmaya zorlandı. Elektrik fiyatlarındaki artıştan sonra da işçilere karanlıkta çalışmaları yönünde koşullar dayatıldı” ifadelerini kullandı.

Gelinen noktada 24 Şubat itibariyle Petrol-İş Sendikası olarak yetkiyi aldıklarını ifade eden Mehmet Kaya, “Önceliğimiz 20 arkadaşımızın geri alınması ve masaya oturup toplu iş sözleşmesini imzalamak. İşverenle diyalog kurmaya çalışıyoruz ancak şu ana kadar olumlu bir gelişme yok. İşçilerin anayasal hakkına saygı gösterilmesi ve taleplerimiz için aynı azimle direnmeye devam edeceğiz” dedi.