Pas South Direnişi 30. gününde: '30 gün değil, 330 gün geçse boyun eğmeyeceğiz'

Tekirdağ Çerkezköy OSB’de bulunan Pas South fabrikasında, uzun yıllardır asgari ücretle çalışan, işverenin isteklerine göre zorunlu mesai dayatmaları ve yoğun baskılarla karşı karşıya kalan Pas South işçileri, geçtiğimiz ay, patronun tüm baskılarına ve düşük ücret dayatmalarına karşı sendikalaşma başlatmıştı. Hemen ardından da sendikalı oldukları için 17 şubat günü, 14 işçi işten atılmış ve kapı önünde direniş başlamıştı.

Fabrikanın büyük çoğunluğunun sendikaya üye olması sonucunda sendikanın aldığı yasal çoğunluğa rağmen, işçi düşmanlığında sınır tanımayan işveren, direniş çadırına selam vermek, el sallamak ve alkışlarla destek vermek gibi bahanelerle 7 işçiyi daha, yüz kızartıcı suç işleyenlerin işten çıkarılması hükümlerini içeren 25/2 maddesi ile işten çıkarmıştı.

'Hava şartları nasıl olursa olsun vazgeçmeyeceğiz'

Tüm bu baskılara rağmen direnişe kararlılıkla devam eden Pas South işçilerinin de vazgeçmeye niyeti yok. 30 gündür kötü hava koşullarından işverenin türlü oyunlarına kadar, birçok baskıya meydan okuyor Pas South direnişi.

Direnişin 30. Gününde sorularımızı yanıtlayan direnişçi işçilerden İrem de kararlılıklarının altını çiziyor:

‘’Yetki belgemizi aldık .Sendika içeri girecek. Davamızda sonuna kadar kararlıyız. Hava şartları ne olursa olsun mücadeleden vazgeçmeyeceğiz"

'İçeride ki işçilerin desteği bizimle'

Pas South direnişinin 17. Gününde soL olarak direniş alanına gittiğimizde en çok dikkatimizi çeken şeylerden biri de mesaideki işçilerle direnişçiler arasındaki sıkı dayanışma bağları olmuştu. Direnişin 30. Gününde bu desteğin ve dayanışmanın devam edip etmediğini sorduğumuzda da İrem’in verdiği cevap içeriyle bağlarının ne denli güçlü olduğunu anlatır türden oluyor.

"İçeride ki işçilerin desteği sürekli bizimle, daha doğrusu destekleri hiç bitmiyor. Bir gün gelmesek arıyorlar niye gelmediniz pes mi ettiniz diye. Sürekli irtibat halindeyiz"

Çerkezköy Emniyeti patronların emrinde: Direniş çadırına yasa dışı tehdit!

Pas South patronu işçi düşmanlığına her gün yenisini ekliyor. İşçilerin sendika üyesi olduğu günden bu yana türlü oyunlarla yasal haklarını dahi gasp etmekten geri durmayan fabrika CEO’su, 17 mart perşembe günü Çerkezköy Emniyeti’ne çadırın kaldırılması için talepte bulunuyor. Talebin ardından durumun yasal olup olmadığına dahi bakma gereği duymayan emniyet, 20’nin üzerinde polis ile, sabah saatlerinde direniş alanına gelerek çadırın kaldırılması gerektiğini söylüyor. Pas South işçilerinin ve Petrol İş Sendikası Şube başkanı Mehmet Kaya’nın dirençli tavrına rağmen polisler işi bir adım ileriye götürerek, çadırın kalkmaması halinde zor kullanacakları tehdidinde bulunuyor. Sendika avukatları ve şube başkanının emniyet yetkililerine, sabah kurulup, akşam kalkan bir çadırın burada durmasının yasal açıdan sorun teşkil etmediğini ilettiği polisler ise Pas South işvereninin brifingi ile hareket etmekte ısrarcı davranıyor. Polislerin tehdit ve baskı ile kaldırttığı çadır ise, polisler gider gitmez hızlıca yeniden kuruluyor. Sonuç olarak, direnişin 30. Günü itibariyle direniş çadırı fabrikanın önünde işçilere, patronun ve işbirlikçisi emniyetin tüm zorbalıklarına karşın direnişe ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

'Sürekli polislerle de gelseler yılmayacağımızı gördüler, görmeye de devam edecekler'

İşverenin son zamanlarda, direnişteki işçileri polisler aracılığıyla tehdit etmeye hız vermesine rağmen direniş çadırını korumakta kararlı olduklarının her fırsatta altını çizen İrem, polis tehditlerine karşı da net konuşuyor: ‘

‘Patronun düşmanca hamleleri devam ediyor. Kurduğumuz yasal hakkımız olan direniş çadırımızı polisler eşliğinde kaldırmaya çalışıldı. Patron her ne yaparsa yapsın boyun eğmeyeceğiz. Yasal olan hakkımızın peşinden gideceğiz, ne olursa olsun vazgeçmeye hiç niyetimiz yok’’

İşten atılan arkadaşlarına destek verdiği için 25/2 maddesi ile işten atılarak direnişe dahil olan Pas south İşçisi Nalan da kararlılıklarını ortaya koyarak meydan okuyor:

‘’30 gün değil 330 gün geçse boyun eğmeyeceğiz. Yılmadan usanmadan, yağmur çamur demeden devam ediyoruz. Patronların, direnişi bitirmek için ellerinden geleni yapmalarına rağmen, her seferinde bize yenildiklerinde kalplerimizde hissediyoruz. Bu duygu bizi daha da güçlendiriyor. Sürekli polislerle de gelseler yılmayacağımızı gördüler, görmeye de devam edecekler!’’

Patronun içerdeki işçileri karşı baskısına dair konuşan İrem, şöyle dedi:

"İçerideki arkadaşlarımızı zor durumda bırakıp, mola saatlerinde denetim yapıyorlar. Baskı görüyorlar içeride de arkadaşlarımız. Bu da yetmezmiş gibi 7.5 saat ayrı 3.5 saat ayrı olmak üzere toplamda 12 saat zorunlu mesaiye mecbur ediyorlar. Üstüne pazar günü de zorla çalıştırmaya çalışıyorlar. İşveren, içerideki üye arkadaşlarımıza hesap sorar hale geldi bu süreçte, ama bunu yıllardır başka bahanelerle yapıyordu da aslında"

'El ele kol kola omuz omuza Pas South’a gireceğiz, o anı sabırsızlıkla bekliyoruz'

"Patronun baskılarının birliğimizi bozmasına izin vermeyeceğiz" diyen İrem, bundan sonraki sürece dair şöyle konuştu:

’İşvereni fena şekilde sıkıştırmış bulunmaktayız. O masaya gelmek zorundalar. Bunu bildikleri halde süreci uzatmak için her şeyi deniyorlar. Bizim için sıkıntı yok. Biz bu direnişe vazgeçmek için başlamadık. Patronu içeride, dışarıda rahatsız etmeye devam edeceğiz. Bu iş olsun diye içeriden de sessiz ve planlı destek alıyoruz. Patronun baskılarının birliğimizi bozmasına izin vermeyeceğiz. El ele kol kola, omuz omuza Pas South’a gireceğiz"